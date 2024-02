Instagram e Facebook bloccati in Russia, i social di Meta oscurati da lunedì 14 marzo

Facebook e Instagram: sì ai messaggi d'odio contro la Russia

La prima reazione di Mosca: aperto un procedimento penale contro Meta

Facebook e Instagram oscurati in Russia

Lava avanti. Dopo aver annunciato che saranno consentiti post e messaggi d'odio contro i russi per la guerra in Ucraina Instagram e Facebook vengono bloccati in Russia . Lo ha annunciato la Roskomnadzor, l'Authority russa per le comunicazioni e i media: lo stop ai social di Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg, avverrà. Risparmiato invece, che non subirà l'oscuramento da parte del Cremlino.Tutto è iniziato venerdì 11 marzo, quando l'agenzia stampa Reuters ha rivelato che Meta ha temporaneamente modificato le regole dei social sull'incitamento all'odio, permettendo a chiunque di pubblicarenel contesto dell'invasione in Ucraina. "Come risultato dell'invasione russa dell'Ucraina, abbiamo temporaneamente concesso forme di espressione politica che normalmente violerebbero le nostre regole come discorsi violenti, tipo ''". Così si legge nella nota di un portavoce di Meta, riportata dall'agenzia Reuters. In seguito alla decisione di Meta, subitoha chiesto alle autorità di "fermare le attività estremiste di Meta e prendere misure per portare i responsabili di fronte alla giustizia. Gli utenti di Facebook e Instagram - si legge nel comunicato dell'ambasciata russa condiviso anche su Twitter - non hanno dato ai proprietari di queste piattaforme il diritto di determinare i criteri della verità e di mettere le nazioni l'una contro l'altra".Dopo la decisione di Meta, il portavoce del Cremlinoha così commentato: "Speriamo non sia vero, perché se lo è, dovranno essere prese misure più decisive per porre fine alle attività di queste società". E in effetti le misure più decisive da parte di Mosca sono arrivate. Ieri l'ufficio del procuratore generale russo ha chiesto che Meta e tutte le realtà che rappresenta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, etc.) vengano riconosciute come "". "Quello che Meta sta facendo è chiamato '' che nella legislazione russa si qualifica come estremismo", ha dichiarato il vicecapo del comitato russo sulle tecnologie e le comunicazioni, Anton Gorelkin. E così, sempre ieri, ilha apertocontro Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg, "in relazione alle richieste illegali di omicidio e violenze contro cittadini della Federazione russa.Dopo l'apertura del procedimento penale contro Meta, l'Authority russa per le comunicazioni e i media, la Roskomnadzor, ha deciso di. "Poiché gli utenti attivi di Instagram avranno bisogno di tempo per copiare le proprie foto e video su altri social network, per avvisare i propri contatti e iscritti, Roskomnadzor ha deciso di completare la procedura di blocco dell'accesso a Instagram alle 00 del 14 marzo, concedendo 48 ore di un periodo di transizione", ha scritto l'Authority russa sul suo canale Telegram. L'accesso a Facebook in Russia era già stato ristretto in seguito alla decisione di vietare in Europa i media russi come, precedentemente chiamato, e. Lo scorso sabato 5 marzo infatti, la Russia ha deciso di bloccare Facebook e Twitter nel Paese. Una decisione sempre presa dall'Authority Roskomnadzor che ha motivato lo stop accusando i social statunitensi di "" i media russi. Dunque, da lunedì 14 marzo tutti i social di Meta, escluso WhatsApp, saranno bloccati in Russia. L'oscuramento di Facebook non è considerato un gravissimo problema in Russia, dati i suoi 7,5 milioni di iscritti secondo la società eMarketer. Ben più problematico sarà lo stop all'accesso di Instagram, un social popolarissimo in Russia, dove si contano. Considerando che in Russia ci sono 144 milioni di abitanti, l