Iran, il presidente Raisi rifiuta l'intervista con la giornalista della Cnn senza velo

All’ultimo minuto il presidente iranianoha rifiutato un'intervista con la Cnn perché la famosa giornalistasi è rifiutata di indossare il. Lo ha raccontato la stessa giornalista e inviata di guerra britannica di origine iraniana, 64 anni, che avrebbe dovuto intervistare il leader iraniano. Dopo il rifiuto di Raisi, la giornalista – sui suoi profili social – ha pubblicato la foto dellanel luogo in cui si sarebbe dovuto tenere il colloquio, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. “Le proteste stanno spazzando l'Iran e le donne stanno bruciando i loro hijab dopo la morte di Mahsa Amini , la scorsa settimana, a seguito del suo arresto da parte della 'polizia della moralità'. I gruppi per i diritti umani dicono che almeno otto sono stati uccisi” scrive la reporter. E aggiunge: “Ieri sera (lo scorso 21 settembre, ndr), avevo intenzione di chiedere al presidente iraniano Raisi di tutto questo e molto altro. Questa sarebbe stata lain assoluto del presidente Raisi sul suolo statunitense, durante la sua visita a New York per l'Unga (Assemblea generale delle Nazioni Unite, ndr)”.La giornalista di origini iraniane spiega poi quello che le è stato ‘gentilmente’ chiesto: “Dopo settimane di pianificazione e otto ore di allestimento attrezzature per traduzione, luci e telecamere,. Ma nessuna traccia del Presidente Raisi. 40 minuti dopo l'inizio del colloquio, è venuto un assistente. Il presidente, ha detto,, perché sono i mesi santi di Muharram e Safar. Ho gentilmente rifiutato. Siamo a New York, dove. Ho precisato che nessun precedente presidente iraniano lo ha richiesto quando li ho intervistati fuori dall'Iran. L'assistente ha chiarito che l'intervista non sarebbe avvenuta se non avessi indossato un velo. Ha detto che èe ha fatto riferimento alla, alludendo alle proteste che spazzano il paese. Ancora, ho detto che non potevo accettare questa condizione senza precedenti e inaspettata”. La giornalista a quel punto a deciso di stoppare tutto: “. L'intervista non è avvenuta. Mentre le proteste continuano in Iran e le persone vengono uccise, sarebbe stato un momento importante per parlare con il presidente Raisi”.Nella serata del 22 settembre – quasi a risposta del post della giornalista - il presidente iraniano ha dichiarato che la morte di Mahsa Amini, che ha causato proteste “”. Da New York, inoltre, Amini ha fatto sapere di aver “contattato la famiglia della vittima e ho assicurato che continueremo a investigare velocemente l'incidente. La nostra preoccupazione è la salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini”.