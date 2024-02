Israele, tutti possono essere genitori: "Finita l'ingiustizia, un giorno storico per i diritti Lgbt"

L'anno nuovo si apre con una grande e bella novità in, dove dalla settimana prossima. Lo ha annunciato il ministro della sanità Nitzan Horowitz, accogliendo così il parere della Corte Suprema: "Si tratta di una giornata storica per la lotta delin Israele" ha detto Horowitz, che ha presentato il nuovo provvedimento, il quale garantisce adesso un accesso egualitario alla maternità surrogata. "Il nostro sistema sanitario sta diventando così uno dei più avanzati al mondo per quanto concerne la comunità gay, e per ogni persona in quanto tale", ha aggiunto.Finora le coppie same sex erano costrette auna gravidanza surrogata. La battaglia legale per la liberalizzazione della 'surrogacy' in territorio israeliano, scrive il Times of Israel, era iniziata in realtà ben 11 anni fa, con un primo ricorso alla Corte Suprema di Gerusalemme da parte di una coppia di omossessuali., al governo dell'allora premier Benjamin Netanyahu, per scrivere una nuova legge sulla questione, ma il Parlamento non aveva rispettato la scadenza. La giustificazione adottata fino ad ora, da parte dello Stato, era stata quella cheavesse lo scopo di proteggere le madri surrogate. Tuttavia il tribunale aveva ritenuto possibile trovare un equilibrio che evitasse discriminazioni e lo scorso anno ha preso in mano la situazione, stabilendo che la modifica alla legge sarebbe entrata in vigore dopo sei mesi,È la semplice richiesta ed è l'obiettivo della lotta Lgbt, la lunga lotta della mia comunità", ha aggiunto il ministro, apertamente gay. "L'uguaglianza davanti alla legge e l'uguaglianza di genitorialità". "Oggi mettiamo fine all'ingiustizia e alla discriminazione – ha concluso Horowitz –.". Magari è solo un caso, ma la notizia arriva a poche ore di distanza da quando Matteo Salvini ha postato la sua foto su Instagram proprio contro la maternità surrogata. Una sorta di risposta del destino, su una questione tanto sensibile e sentita da tantissime persone che, nel profondo,, perché 'diversi' dallo standard della famiglia tradizionale, come accade in Italia. Le notizie positive che hanno cominciato ad arrivare dal mondo devono allora essere uno stimolo per il nostro Paese, che speriamo non voglia rimanere ancora a lungo nel medioevo.