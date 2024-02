Julian Lin, 8 anni, raccoglie fondi per l'amico che ha perso la casa a Maui

Il viaggio alle Hawaii del bambino di 8 anni

Unspera di aiutare le persone che hanno perso la casa e gran parte dei loro beni alle Hawaii offrendo un rinfresco speciale. Il piccolo Julian Lin sta infatti raccogliendo fondi per le incendi di Maui attraverso unche ha 'aperto' a Central Park a New York A raccontare questo bel gesto solidale è stata l'emittente WABC-TV, affiliata della ABC.Lin e sua madre Julie Meerschwan hanno fatto un viaggio alle Hawaii , proprio nell'area che in questi giorni è stata colpita dall'incendio, a febbraio scorso e nel corso del loro soggiorno hanno incontrato una. Secondo il rapporto, la casa di quest'uomo è bruciata nell'incendio che ha investito larghe parti dell'isola esotica la scorsa settimana. Venuto a conoscenza della cosa il bambino ha deciso immediatamente di agire: oltre al chiosco di limonate e ad un sito web per le sue avventure imprenditoriali, 'Julian Business Man' (come si fa chiamare) sta raccogliendo donazioni per le altre persone colpite dai roghi attraverso una campagna GoFundMe Lo zio della guida, si apprende, è scomparso "dopo essere tornato a casa sua e aver cercato di salvarla", secondo la pagina GoFundMe del giovane bimbo newyorkese. Il denaro racimolato attraverso il chiosco a Central Park e alla pagina di raccolta fondi sarà destinato aDomenica 13 agosto la mamma di Lin ha annunciato che già 2.408,50 dollari dei fondi raccolti sono già stati donati alle "cause previste".Anche la guida hawaiana è rimasta sorpresa ed è estremamente grata al bambino e a Meerschwan per il denaro ricevuto. "Mi viene da piangere in questo momento per il pensiero che mi avete rivolto", ha detto in una breve dichiarazione condivisa dalla donna sulla pagina GoFundMe. Queste donazioni aiuteranno anche la famiglia di Ryan a pagare il mutuo, ha aggiunto. "Per me la generosità è come respirare", ha spiegato invece il figlio Julian a WABC-TV. "Se mi costringete a non essere generoso, allora morirò".Il fuoco che ha devastato la famosa meta turistica sono i più letali che gli Stati Uniti abbiano mai visto in oltre 100 anni e si contano almeno. Secondo i dati della National Fire Protection Association (Nfpa), sono morte più persone nei recenti roghi che nell'incendio di Camp Fire del 2018 nel nord della California, che causò 85 decessi.Gli incendi hanno provocatoper circa 1,3 miliardi di dollari a quasi 3.100 abitazioni, secondo una stima preliminare di CoreLogic, che pubblica rapporti sui dati delle proprietà. Solo a Lahaina (che è stata praticamente distrutta) la conta del disastro vale oltre 1,1 miliardi di dollari a circa 2.800 abitazioni. Addirittura secondo una stima degli"Sono scioccata e affranta, sto soffrendo per la gente del posto", ha detto Julie Meerschwan alla WABC-TV, "e vogliamo dare ogni piccolo contributo che possiamo".