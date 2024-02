Katia Follesa vittima di una truffa online: "Ho subito un furto d'identità. Non ho mai sponsorizzato prodotti per dimagrire"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

Un italiano su cinque ha subito furti di dati nel 2021

Furto di identità digitale, cosa fare e a chi presentare la denuncia

vittima di una. La comica e conduttrice televisiva, 46 anni, ha pubblicato suun post in cui denuncia di aver subito un: la sua immagine è stata infatti usata per sponsorizzare alcunisu Internet e sui social. Ma come sottolinea la stessa Katia: “Io non ho mai sponsorizzato nessun prodotto dimagrante” e “non ho mai dato l’autorizzazione a usare la mia immagine associata a gocce miracolose per perdere peso velocemente”. Perciò, tutto falso.Nel post pubblicato su Instagram Katia Follesa denuncia dunque di essere stata. La comica scrive: "Faccio chiarezza una volta per tutte. Non ho mai sponsorizzato nessun prodotto dimagrante. Non ho mai dato l'autorizzazione a usare la mia immagine associata a gocce miracolose per perdere peso velocemente! Non esistono! Sono vittima di una truffa". La conduttrice televisiva, originaria di Giussano nella provincia di Monza e Brianza, spiega che dopo essersi resa conto della truffa ha subito attivato i suoi legali: "stanno esaminando il caso, ma non è cosa semplice in quanto, purtroppo, non si tratta di persone fisiche perseguibili giuridicamente, ma di". E poi - altro che gocce e prodotti miracolosi - Katia spiega nel post pubblicato su Instagram com'è riuscita a perdere peso negli anni: "Pere preservare la mia salute mi sono rivolta a un medico specialista che, dopo una serie di accurati esami, mi ha indicato il percorso migliore per stare bene. Associo ad unail, blando per giunta. Ogni persona è diversa, non esisteuguale per tutti". E in conclusione al post Katia scrive: "Consiglio di divulgare il più possibile questo messaggio affinché non si cada in".Come Katia Follesa, tante altre persone sono state vittime di. Secondo uno studio di Surfshark, azienda che si occupa di sicurezza online, nel 2021 sono stati. Ovvero, un italiano su cinque si è visto sottrarre informazioni strettamente personali sul web. "La crescita degli utenti violati - commenta in una nota Surfshark - è allarmante, considerando il danno reputazionale e finanziario che ne deriva. I criminali possono usare le informazioni in varie attività illegali, come, falsee persino". Nelladei Paesi con il maggior numero di violazioni di dati, l'Italia si trova alper account violati. A guidare la classifica del 2021 sono gl, con un totale di 214,4 milioni di utenti violati. Segue l'Iran con 156,1 milioni, poi l'India (86,6 milioni), la Russia (27 milioni) e la Francia (24,6 milioni). L'Italia con i suoi 11,11 milioni è preceduta dal Brasile, Regno Unito, Iraq, Corea del Sud, Cina e Canada.Nel nostro ordinamento, il furto dell'identità digitale è un reato riconosciuto e punito dal). Nel primo caso, ovvero all', viene riconosciuto, che viene commesso da chi finge di essere qualcun altro al fine di compiere atti illeciti. Nello specifico, l'art. 494 del Codice Penale dice che: "Chiunque, al fine di procurare a sé o agli altri un vantaggio o di recare agli altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o agli altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno". Nel secondo caso, all', viene riconosciuto, quando un soggetto entra in possesso illegalmente dei dati altrui, attraverso un illecito accesso ai suoi sistemi informatici, dallo smartphone al computer. Nello specifico, l'art. 640-ter del Codice Penale dice che: "Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032". Chiunque, quindi, si dovesse accorgere di aver subito un furto di identità digitale deve immediatamente rivolgersi allae denunciare l'accaduto. Nel frattempo, si consiglia di controllare tutti gli accessi alle piattaforme utilizzate online e provvedere subito a