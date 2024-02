Kevin Spacey, a Londra si decide sulle accuse di violenza sessuale

la giuria

A Londra si è riunitaL'attore americano è imputato per molestie e abusi sessuali su uomini risalenti a un periodo compreso: accuse denunciate in due tranche, prima da un aspirante attore (giovane all'epoca dei fatti contestati), poi da altri tre uomini che a quel tempo avevano tra i 20 e i 30 anni.I giudici, che si sono ritirati nella tarda mattinata di oggi, dovranno valutare otto capi d'accusa, tra cui l'aggressione indecente, l'aggressione sessuale e, l'accusa più grave, "aver indotto una persona a compiere attività sessuali penetrative", che comporta unaIl procedimento è stato avviato cinque settimane fa e nella fase finale la pubblica accusa ha insistito nel presentare il due volte premio Oscar come un personaggio che hae la sua influenza nel mondo dello spettacolodi lui. I pm insistono che il suo comportamento vada giudicato alla stregua delle molestie sessuali commesse ai danni di donne e denunciate dal movimento. L'avvocato difensore, Patrick Gibbs, ha invece negato ogni accusa, sebbene l'attore abbiadi essere unae ammesso di aver fatto uso di droghe "a scopo ricreativo" ma allo stesso tempo ha negato con forza di aver approfittato del suo ascendente e di aver agito in modo non consensuale.Lunedì mattina il giudice Wall, che presiede il caso, ha illustrato ai giurati tutte le prove raccolte nell'ultimo mese. Dall'inizio del processo, il 28 giugno, la giuria ha ascoltatoche hanno accusato Spacey di violenza sessuale o indecente tra il 2004 e il 2013, nonché i loro amici e familiari. Sono stati ascoltati anche i, tra cui lo stesso Spacey, Elton John e David Furnish, che hanno dichiarato che il protagonista di "House of Cards" al loro ballo annuale White Tie and Tiara, oltre a numerosi testimoni di carattere, tra cui la nipote di Spacey. Sono state inoltre presentate alla giuria numerose fotografie e documenti, tra cui le registrazioni telefoniche e di viaggio dell'attore 63enne.La scorsa settimana, Christine Agnew KC, avvocata dell'accusa, e Gibbs KC, legale Spacey, hanno pronunciato le loro arringhe.La procuratrice ha detto alla giuria che il caso riguardava "il potere e l'approfittarsi di tale potere". Gibbs, invece, haprima di decidere il verdetto. "Se siete sicuri che sia colpevole, lo condannerete. E se siete poco sicuri, sarà vostro dovere - e forse anche piacere - dichiararlo non colpevole". La star ha sempre sostenuto la propria. Ha descritto due degli incontri sessuali come consensuali, un terzo come uno "scambio maldestro" per il quale ha poi cercato di scusarsi e il quarto lo ha negato completamente.Il destino di Spacey è ora affidato apopolare britannica, che si è ritirata nel pomeriggio di lunedì 24 luglio per deliberare un verdetto: i togati sono chiamati a decidere sulle 8 imputazioni a carico dell'attore. Un verdetto è atteso in giornata. In caso contrario si riunirà nuovamente domani. Se la giuria popolare deciderà per la sua colpevolezza spetterà al giudice Mark Wall stabilire