La Cina vieta i tatuaggi: per continuare a giocare i calciatori sono sono costretti alla rimozione

L'ultima crociata di Xi Jinpin contro i simboli occidentali che inquinano i valori socialisti coinvolge tutte le celebrità

Pechino ripulisce i suoi calciatori dai tatuaggi. Verbo forte, ma è quanto di più vicino alla realtà. La China Sports Administration - su input di Pechino - ha infatti fatto sapere che, invitando quelli tatuati a ricorrere al procedimento costoso e doloroso della rimozione,. Caso più eclatante il difensore Zhang Linpeng, musulmano della minoranza Hui, tatuato, che ha all’attivo 80 presenze in nazionale e che forse non ne registrerà più.La riluttanza di Pechino ai tatuaggi non è certo una novità: nel 2018 era già stato chiesto ai calciatori di coprirli durante le partite, ma adesso. Perché? Nella cultura cinese i tatuaggi simboleggiano l'appartenenza alla criminalità organizzata, ma non è questo il motivo principale dell'obbligo, dal momento che le decorazioni sul corpo non sono gli unici bersagli del Regime. Nel 2019 era toccato ai, quando a un torneo di calcio femminile universitario fu chiesto di escludere le giocatrici che avessero in precedenza optato dal parrucchiere per altro colore rispetto a quello naturale. Il piano, ben più ampio, è infatti depurare la cultura cinese da tutti i simboli occidentali, ripulendo le sue icone e i suoi modelli dagli stessi per riportare i cittadini sulla retta via del socialismo. Non solo ai calciatori, ma in generale a tutte le altre celebrità viene chiesto di essere un "buon esempio". Ai vip dello star system: dal cinema alla musica, passando anche per il piccolo schermo e gli influencer, viene infatti chiesto (se uomini) di tenere i capelli corti per avere un aspetto virile. Mentre sui social i gruppi Lgbtq+ vengono chiusi e l'associazionismo percepiti come una minaccia per la sicurezza del Paese.Ma al momento è contro il mondo dello sport che Pechino mostra il suo volto più feroce. Per gli atleti tatuati è già disposto il divieto di convocazione in tutte le selezioni, dagli under 20 in giù. Sui social i tifosi esprimono già forte preoccupazione: parlano di "politicizzazione dello sport" e temeno di vedere esclusa anche quest'anno la nazionale cinese dai mondiali. Anche perché l'obbligo di Pechino rischia di innescare una fuga di massa delle star straniere e degli atleti più quotati. Come scriveva Paul Valery "ciò che c'è di più profondo nell'uomo è la pelle" e proprio sulla loro pelle gli sportivi cinesi sono chiamati a provarlo.