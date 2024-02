La denuncia delle mamme atlete: "Anche ai Giochi vogliamo poter allattare". Ma niente bambini al Villaggio Olimpico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ona Carbonell (@ona_carbonell)

il proprio bambino è un, oltre a essere unche esistano. Eppure, in una società sessualizzata come la nostra, farlo in pubblico rimane ancora, che in alcuni scatena un'indignazione tanto silenziosa quanto tangibile. La cestista canadese,, che parteciperà alle Olimpiadi 2021 a Tokyo, ne sa qualcosa. Ha infatti dovuto, durante la sua permanenza di più di tre settimane nella capitale del Giappone,. Stessa sorte per la nuotatrice olimpica,, due medaglie olimpiche nel nuoto sincronizzato, che ha denunciato su Instagram di essersi trovata a un bivio:il suo bambino KaiOlimpici. "Quando ho partorito Kai e ho visto che mi stavo riprendendo, la prima cosa che ho chiesto è se potevo portarlo con me perché lo stavo allattando e", ha spiegato la campionessa e capitana della nazionale spagnola in un video in cui appare mentre lo allatta. A causa delle, quest'anno, le famiglie degli atleti non potranno infatti partecipare ai Giochi Olimpici, anche se, dopo le critiche arrivate da alcune atlete-mamme, il Comitato Olimpico Internazionale ha fatto, per cui essere vicini alle mamme è indispensabile. Ma i neonatie devono essere ospitati in strutture private, come gli hotel."Kai e suo padre sarebbero dovuti rimanere, fuori dal Villaggio Olimpico. Per venti giorni non avrebbero potuto lasciare la loro camera e ogni volta avrei dovutoper andare ad allattare mio figlio. Ho dovuto prendere la", continua la campionessa. "Per queste settimane userò il tiralatte. Spero solo che al mio ritorno avrò ancora latte, che Kai vorrà ancora essere allattato e che il mio video possa servire a normalizzare qualcosa che dovrebbe essere normale per le prossime Olimpiadi e per altre future competizioni", conclude l’atleta, chiedendo alle colleghe nella sua stessa situazione di. Per quanto sia il gesto più naturale che possa esistere, per tante donne allattare al seno è ancora. Basti pensare che solo a marzo di quest’annodove le deputate possono allattare i loro bambini. A sollevare la questione, nell’estate 2019, fu la pentastellata, neomamma che aveva chiesto di poter allattare durante le sedute in Aula. Nel 2019 a respingere la proposta fu, compagno di partito di Carinelli e pediatra, definendo il clima dell’aula "insalubre" per l’allattamento. Ma, a quasi due anni di distanza dalla mozione, Montecitorio inaugura una stanza che permette alle parlamentari di allattare con più comodità, anche se – come hanno lamentato le deputate – "mancano ancora i pulsanti per il voto". "Siamo ben consapevoli che c’è una pandemia in atto - ha dichiarato a marzo Carinelli - ma chiedo al presidente della Camera Roberto Fico di accelerare su questa pratica: è passato tanto tempo ormai, basta qualche firma o poco più per questo sacrosanto pulsante". Per la verità, a Montecitorio, una Sala delle donne esisteva, ma si trattava di un ambiente decisamente poco pratico, voluto ai tempi della presidenza alla Camera di Laura Boldrini. L’importanza di allattare ogni volta che il bambino ha la necessità di mangiare è stata sottolineata dall, che suggerisce di farlo, se possibile,del neonato. Viene quindi da domandarsi perché le donne che decidano di farlo in pubblico debbano ancora subire discriminazioni, giudizi o occhiatacce. Ma, strano a dirlo, anche su un social network come Instagram spessoal senoi propri bambiniperché l’algoritmo riconosce il gesto come sessuale e osceno, senza vederlo per quello che è: un’azione naturale nella vita di una donna. Un diritto di ogni bambino, tutelato – fra gli altri – dalla