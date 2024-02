La denuncia di Luce Scheggi: "Alla faccia del Pride Month. Abusi all'ordine del giorno"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luce (@lucescheggi)

La molestia alla coppia lesbica

Un muro emotivo per proteggersi

L'addio al celibato e l'incitamento ai femminicidi

"Mi sembra di essere in uno di quei film in cui la protagonista si sveglia e". Un loop da cui, di cui vi avevamo raccontato la storia qualche mese fa qui su Luce!, non vede via d'uscita. In un video denuncia sulla sua pagina Instagramracconta in particolare due episodi in cui si è imbattutə negli ultimi giorni, alle soglie del mese del Pride., soprattutto passati in sordina, come se nulla fosse, come se non meritassero condanna ma semplicemente fossero gesti goliardici, tra amici... Gesti che, ogni giorno, nascondono una realtà che è sotto gli occhi – troppo spesso rivolti altrove o chiusi – di tuttə:, dove laè all'ordine del giorno. Lo dicono i numeri, non lo diciamo noi, lo raccontano i dati, anche quelli che non ci sono."Mi rendo conto che questa cosa potrebbe sembrare brutta da dirsi ma purtroppo io negli anni ho sviluppato un certo distacco da notizie di questo tipo", dice Scheggi riferendosi a un vicenda di cui è venuto a conoscenza domenica mattina, 22 maggio. La notizia è lala sera precedente, ad opera di un gruppo di uomini, che prima le hanno filmate, poi, alla loro richiesta di cancellare il video, hanno iniziato ad insultarle e a palpeggiarle. Una delle vittime ha lanciato un appello, attraverso i social, per rintracciare almeno uno degli aggressori a cui è riuscita a scattare una foto, riponendo però benche lei e la fidanzata stavano andando a fare. Luce, anch'essa lesbica, ammette di doversi però schermare da certe notizie, non perché non la tocchino, bensì "Non me lo posso permettere. Perché purtroppo devo fare una cernita. Perché, perché intorno a me succedono altrettanto spesso, perché le vedo succedere a persone a me care e perché io stessa mi porto dietro un carico di traumi e abusi niente male. Perché anche se magari non sembra, – continua nel video – la mia vita non è fatta solo del mio essere lesbica "."Ho imparato a mettere su questo muro" spiega l'attivista queer che poi parla della città che l'ha adottatə ormai da diversi anni,, dove vive e lavora. "Una città che, no? L'avanguardia" sottolinea ironicamente, per poi puntualizzare: "Questa aggressione (alla coppia lesbica, ndr) è successa a Bologna". E come se non bastasse, giustamente, fa riferimento a quello che è accaduto, poco meno di un anno fa, in Parlamento, con l'affossamento del Ddl Zan e l' esultanza da stadio, scandalosa, dei senatori . "So che se voglio avere un dialogo devo stare calma, sempre, e ritenermi fortunata perché non vengo aggredita da sei mesi – prosegue amareggiatə – e ringraziare perché ieri non ho subito molestie ; che ho un tetto, un lavoro e del cibo. E ringraziare che la mia famiglia non mi ha buttato fuori di casa e che nessuno al mio paese ha provato a uccidermi. E ringrazia, ringrazia che respiri – dichiara Luce nel video, riportando frasi che si è sentito dire, che ha sentito pronunciare verso coloro che non rientrano nei 'canoni' della presunta 'eteronormatività'– perché".Ma gli episodi scatenanti lo sfogo di Luce sono due e del secondo è stata testimone direttə. Fuori con le amiche per un sabato sera in compagnia hanno incontrato un gruppo di uomini che stavano festeggiando un addio al celibato e indossavano tutti una maglietta con stampati i cosiddetti "". "Punto numero 2 – afferma Scheggi –:. Quindi, mentre io corro la mia vita sul filo del rasoio ringraziando di essere ancora in piedi, e dovendomi vergognare della mia esistenza, loro vanno in giro per strada con quelle magliette [...] con una frase di, fieri". Tralasciando gli altri 'comandamenti' – anch'essi a dir poco maschilisti ed offensivi – l'attenzione si concentra su una frase gravissima, la seconda. In un Paese, come l'Italia, dove ogni anno muoiono centinaia di donne vittime di uomini che spesso sono i loro mariti, compagni, ex partner, un futuro sposo e i suoi amici vanno in giro esibendo la frase: "una donna morta' non può dire di no". Orgogliosamente, tanto da contendersi lo spazio nella foto che l'attivista chiede di poter scattare loro. "In tutto ciò la domanda rimane sempre la stessa:" puntualizza il divulgatore queer che sa bene cosa voglia dire vivere ogni giorno con la paura, con il terrore di uscire di casa ed essere molestatə, aggreditə, insultatə . Poi conclude il video, cinicamente augurando e augurandosi