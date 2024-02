La famiglia fiorentina bloccata in India con la figlia adottata: "L'Italia ci aiuti a tornare a casa"

"Siamo diverse coppie, tra cui anche io e mio marito,. Siamo bloccati qui perché i tamponi sono positivi, siamoda tutti. Vediamo, noi stiamo bene ma non vogliamo restare qui a morire". Un appello drammatico lanciato telefonicamente di, 45 anni, positiva al Covid e ricoverata all’Holy Family Hospital di New Delhi. I coniugi, che vivono a Campi Bisenzio, sono partiti quindici giorni fa con l’per completare l'iter di un'adozione internazionale con altri 70 italiani. Dopo aver sbrigato le questioni burocratiche Simonetta e suo marito Enzo Galli hanno potuto abbracciaree fare le valigie. All’aeroporto peròed è iniziato l’incubo. Doveva essere il viaggio più bello della loro vita ma la pandemia, fuori controllo nel Paese, li ha fermati. "Mercoledì mattina - racconta Enzo - Simonetta è risultataal Covid mentre io (e la bambina) eravamo negativi. A quel punto la situazione è precipitata". La moglie è stata prima portatae poi trasferita. "Ero in una stanza di due metri per due metri con sette persone - ha raccontato al telefono alLa Nazione - e alcune sono morte davanti ai miei occhi. La nostra polizza prevede la possibilità del volo contingentato e". E aggiunge: "Dalle finestre dell’hotel vediamo che bruciano i cadaveri dei morti di Covid in strada. E’ impressionante e siamo preoccupati. Abbiamo ilper uscire ma non ci fanno partire: restare qui in attesa di un tampone positivo. Fuori c’è l’odore della morte ed è indescrivibile". L'ambasciata italiana in India si è attivata per organizzare ildella famiglia, tuttavia le autorità indiane non hanno ancora autorizzato l’imbarco delle persone straniere positive. Intanto aè atterrato ieri il Boeing 787 dell’Air India con, sottoposti a sequenziamento allo Spallanzani. Lo stesso iter può essere seguito per far rientrare le coppie italiane con i loro bambini e mettere fine a questa assurda odissea.