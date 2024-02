La forza di Lesia Vasylenko, deputata ucraina: "Ho portato i miei tre figli fuori dal Paese, io resto a combattere"

I will keep telling the stories of the children of war. And the women. And the men. They are not just casualties. Or numbers. They are people. And they deserve for their story to live, having given up so much for freedom. 💙🇺🇦💛 — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 8, 2022

"Ho accompagnato i mieifuori dall' Ucraina . Non so se li rivedrò mai più, ma io devo restare a combattere per il loro futuro"., 34 anni, è una deputata del Parlamento ucraino eletta nelle fila del partito Holos. Come ha raccontato in un'intervista a La Stampa, la giovane parlamentare ha preso i suoi tre bambini - una neonata di appena 9 mesi, una piccola di 6 anni e un maschietto di 8 - e li ha portati in una città di 200mila abitanti vicino a. Da lì, i suoi figli hanno oltrepassato il confine, mentre lei è rimasta in Ucraina "perché è mio dovere difendere la libertà dei concittadini in stato di guerra, scappare per me si chiama tradimento". Tuttavia, non è stato facile per Lesia separarsi dai suoi tre figli. Anzi, come lei stessa ha raccontato a La Stampa, "è stato straziante, una tortura che non auguro a nessuno di voi, genitori che mi leggete. Li ho lasciati senza sapere se li rivedrò"."I miei figli capiscono che io sono felice sapendo che loro sono al sicuro. Ho dato la vita a tre splendidi esseri umani - ha raccontato Lesia a Sky News -. E ho dato loro quella vita perché loro potessero viverla. Voglio che abbiano la possibilità di scegliere dove vivere la loro vita. E voglio che quella scelta includa anche l'Ucraina,".Lesia è molto seguita sui social. La parlamentare ucraina racconta su Twitter storie di famiglie, di donne e di bambini ucraini , anche rimasti vittime delle bombe e della. Anzi, come dice lei stessa "Non sono solo vittime. O numeri - scrive la deputata su Twitter -.. E meritano che la loro storia rimanga in vita, avendo rinunciato a così tanto per la libertà". Anche lei ha deciso di rinunciare alla sua libertà, alla sua salvezza che poteva trovare scappando con i suoi tre figli dall'Ucraina. Invece no. Ha deciso di rimanere nonostante tutto. "Torno dal popolo ucraino per aiutare dove posso", ha detto Lesia.In un'intervista alla Bbc lo scorso 28 febbraio, e quindi prima di accompagnare i suoi tre figli otre la frontiera, Lesia ha raccontato di aver dovuto impugnare per la prima volta un fucile, nonostante sia sempre stata contraria all'uso delle armi. "Ma la storia che vi sto raccontando - ha detto Lesia - non è solo la mia. Ci sonoin tutta l'Ucraina che hanno dovuto prendere per la prima volta un'arma con l'obiettivo di proteggere le proprie famiglie, le proprie case, i propri bambini".Secondo la deputata, in Ucraina sono decine di migliaia le donne che hanno deciso di arruolarsi "pronte a proteggere la propria terra e le loro famiglie - racconta Lesia alla Bbc -.fianco a fianco con gli uomini anche nelle condizioni più difficili e pericolose. Le donne si stanno arruolando in tutto il Paese perché sono pronte a combattere, a combattere per la loro vita. Perché quello per cui stiamo combattendo in Ucraina è la nostra stessa esistenza. "Se mi preoccupa il fatto di dover premere il grilletto e sparare a qualcuno? Non voglio pensarci. Ma se quel momento dovesse arrivare, non esiterò a sparare", ha detto Lesia. Per lei, i suoi bambini, l'Ucraina.