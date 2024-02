La foto simbolo di Kiev, un muro di libri contro le bombe. L'autore: "L'ho scattata mentre andavo al supermercato"

"Quellal'ho scattata io mentre andavo al supermercato".è un geometra, ha 32 anni e abita a. Giovedì 3 marzo, mentre a Brest in Bielorussia si tengono i negoziati tra la delegazione ucraina e quella russa , Lev esce di casa per andare a fare la spesa. Mentre si incammina nel quartiere Voskresenska della capitale, vede un appartamento in via Dashkevycha con qualcosa di insolito, ma forse non troppo in tempo di guerra . Unera stato eretto dietro a una finestra per proteggere la casa dallee dai"No, non è la mia casa. Non so di chi sia. Fa parte di un blocco residenziale costruito intorno agli anni Sessanta nel quartiere Voskresenska, in via Dashkevycha"."Stavo andando a fare la spesa al supermercato"."Penso di sì"."Ci sono ancora milioni di persone qui a Kiev. Decine di migliaia di civili si sono uniti alla resistenza. L'esercito russo non è entrato a Kiev, la contraerea ucraina sta funzionando in modo eccellente. Probabilmente i missili e molti aerei russi sono stati danneggiati. Noi qui abbiamo ancora cibo nei supermercati, acqua calda, e Internet funziona. Non c'è carenza di beni di prima necessità". Mentre Lev continua a raccontare, mi invia uno screenshot di tutti gli allarmi antiaerei ricevuti come notifica sul telefono sabato 5 marzo:"Sì, l'esercito russo sta fallendo. Ci sono scontri in periferia, a Buča, Hostomel e a Irpin', città a 20-30 chilometri a sud-ovest di Kiev. Da lì stanno partendo molti autobus per evacuare la popolazione."Il mio quartiere al momento è al sicuro, non ci sono stati bombardamenti"."La maggior parte sì. Solo quelli con figli piccoli hanno lasciato la città e sono andati o in Polonia o a ovest in Ucraina"."Sì, stanno bene. Alcuni sono già arrivati a Breslavia, altri a Varsavia. Come ci dice Zelensky, ora possiamo raggiungere abbastanza facilmente la Polonia perché la frontiera è aperta"."Molta. Il 90% del mondo ci sostiene"."Sì probabilmente"."Non lo so. Spero solo che finisca presto. Le sanzioni occidentali sono efficaci, ma abbiamo bisogno della chiusura dello spazio aereo per fermare le bombe e i missili"."Kiev è casa mia. Rimango qui".