La premier finlandese si scatena, è polemica: “Sono una ragazza e mi diverto: è vietato?”

Un party privato, ragazze che ballano e si divertono. Musica, ritmo, drink e un cellulare puntato a immortalare tutta l’euforia in un video. Nulla di strano se non fosse che in quel gruppo di ragazze scatenate c’è anche la 36enne premier finlandese Sanna Marin , alla guida del Paese scandinavo dal dicembre 2019. Non si sa ancora bene come quel video girato in un appartamento privato sia finito online, certo è che la giovane premier della Finlandia, immortalata mentre balla sulle note di artisti rap come, è finita nella. In sua compagnia, come riferisce il quotidiano Iltalehti, ci sarebbero volti noti del jet set finlandese. Si tratta del fotografo e influencer, della designer Vesa Silver, dei conduttori Tinni Wikström e Karoliina Tuominen e del deputato Ilmari Nurminen A scatenare le polemiche è stata una frase che si sente dire nel video e che sembra far riferimento a una certa “banda della farina”, che qualcuno ha interpretato associandola all’uso di cocaina. Immediatamente si è alzato un polverone, e alcuni politici finlandesi hanno chiesto che la premier si sottoponga a test per escludere l’assunzione di sostanze stupefacenti.Da parte sua, Sanna Marin ha, si dice pronta a provarlo sottoponendosi a qualsiasi test, e ribadisce: “Ho fatto tutte cose perfettamente legali, ho ballato, cantato, fatto festa coi miei amici e non ho nulla da nascondere. Quando ho del tempo libero lo passo, come tutti i miei coetanei, con gli amici”. Rattristata dal fatto che “spazi privati” siano stati resi pubblici ha “tutta l’intenzione di rimanere quella che sono stata fino ad ora”. Del resto la giovane premier è stata di recente anche a un festival rock e non è nuova a ricevere critiche, come quando rimase a ballare in discoteca fino a tardi dopo essere stata a lungo in riunione col ministro degli Esteri che poi risultò positivo al Covid. Non ha idea di come quel video sia finito in rete, o chi del gruppo abbia pronunciato quella frase, ma più di qualcuno ha anche sospettato che dietro tutto questo ci sia Mosca, visto che Marin è considerata la peggior nemica di Vladimir Putin . Ha infatti osato sfidarlo avendo deciso di dire addio alla neutralità del suo Paese entrando nella Nato.è sempre stata una donna forte, a vent’anni ha conosciuto l’ex calciatorecon cui convolerà a nozze nel 2020 dopo aver messo al mondo la piccola Emma Amalia. Ma la sua vita non è stata sempre rose e fiori. Il suo primo compleanno lo ha festeggiato in una, dove sua madre era stata accolta per fuggire al marito alcolizzato. Si trasferiranno poi a Pirkkala, dove sua mamma scoprirà un altro lato di sé nel momento in cui si ritroverà innamorata di un’altra donna: è da loro due, una coppia di fatto, che viene cresciuta la futura premier. Quando poi, diventata oramai adulta, deciderà di andare all’università, non osò mai chiedere un prestito studentesco poiché, viste le ristrettezze economiche, aveva paura di non poterlo più rimborsare. E così s’inventò mille lavori, dalla fornaia all’impiegata in una ditta d’imballaggio alla venditrice di giornali. Poi l’ascesa politica che l’ha portata ad essere la più giovane premier in carica del pianeta.