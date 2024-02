La prima donna nativa a volare nello spazio: Nicole Aunapu Mann sogna di salvare l'umanità

È stata selezionata nel dicembre 2020 come membro della missione Artemis, che vuole portare il prossimo uomo ma soprattutto la prima donna sulla Luna entro il 2024. Intanto però l'astronauta della NASAsarà la prima donna nativa a viaggiare nello spazio il prossimo autunno.

La missione sulla Stazione spaziale internazionale

Il primo volto con la speranza per il futuro dell'umanità

La 45enne ha conseguito un master in ingegneria meccanica a Stanford dopo aver frequentato l'Accademia della Marina e aver preso servizio neldegli Stati Uniti, dove ha pilotato un F/A-18 Hornet, un aereo da combattimento e da attacco. Nel 2013 Mann è stata selezionata come uno degli otto membri di un gruppo selettivo di astronauti noto come, ha completato il suo addestramento nel 2015 e attualmente è unadel Boeing CST-100 Starliner, un veicolo spaziale che trasporta gli astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale . A fine settembre 2022 Nicole salirà a bordo della missioneper andare alla Stazione Spaziale Internazionale. Al sito di informazione Indian country today (ICT) si è detta "molto emozionata" del suo primato: "Penso che sia importante darne notizia alla nostra comunità, in modo che altri ragazzi nativi, se pensano che questo (andare nello spazio) non sia possibile, si potranno rendere conto che alcune delleche c'erano prima stanno iniziando ad essere".Questo è il quinto volo di rotazione dell'equipaggio della NASA nell'ambito del Commercial Crew Program dell'agenzia. In qualità disulla navicella spaziale Dragon di SpaceX, la californiana guiderà tutte le fasi del volo, dal lancio al Kennedy Space Center in Florida al rientro nell'atmosfera terrestre. Sarà anchedella Expedition 68. Alla missione Crew-5 parteciperanno anche altri tre astronauti: Josh Cassada della NASA, Koichi Wakata della JAXA, e Anna Kikina, cosmonauta della Roscosmos. L'equipaggio vivrà, per completare la missione di condurre circanella stazione spaziale, che è "un laboratorio galleggiante", ha dichiarato Nicole Mann, che è anche tenente colonnello dei Marines.Per la 45enne è il primo volo spaziale e, come nativa americana, sarà anche la prima donna a rappresentare un popolo autoctono in una missione. Ma oltre a farsi forte del ruolo nella sua comunità, come, l'interesse della Mann è rivolto soprattutto a scopriredella Stazione spaziale internazionale, e a come questa potrà portare. Tra le cose che l'affascino c'è ad esempio "la struttura di biofabbricazione". In pratica si tratta di, "il che mi sembra molto futuristico, no?", dichiara entusiasta a ICT. Sulla Terra è infatti impossibile stamparle e farle crescere, per la forza di gravità, mentre nello spazio "la struttura della cellula è molto più intatta", spiega l'astronauta. Ma l'obiettivo finale è ambizioso, il che rende ancor più importante la missione di cui farà parte:. "Non ci siamo ancora arrivati. Tuttavia, abbiamo stampato con successo alcune cellule cardiache e parte del menisco di un ginocchio". Ma la speranza è grande e magari chissà, al prossimo volo della 45enne, se ci sarà, un cuore fatto di cellule realizzate in 3D potrà battere tra le sue mani.