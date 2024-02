Laila El Harim, 41 anni, madre di una bimba di quattro muore incastrata in una fustellatrice: la tragedia di Luana D'Orazio non ha insegnato abbastanza

Nardini: "Dispositivi di protezione, cultura, formazione"

A tre mesi esatti dalla morte di, un’altra operaia perde la vita sul posto di lavoro., 41 anni, originaria del Marocco e da venti residente in Italia, è stata risucchiata stamani da una fustellatrice, morendo sul colpo. A sentirla urlare, intorno alle 8:30, un collega dello scatolificio modenese la Bombonette, nel Comune di Camposanto, che ha subito dato l’allarme. I soccorsi, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane donna, che lascia il compagno e un bambino di 4 anni. Numerosila tragedia(nel giorno della ripresa dopo la festa dei lavoratori) avvenuta a Montemurlo, vicino a Prato, nel distretto tessile più importante d'Europa. Hanno perso la vita due: Laila lascia una bimba di quattro anni, Luana uno di cinque. Entrambe sono rimaste. Entrambe lavoravano in azienda. Laila aveva il compito di gestire una fustellatrice, strumento sagomatore che taglia i materiali con estrema precisione. Entrambe le donne sono morte sul colpo e i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarne i corpi dai meccanismi nei quali erano rimaste prigioniere.Dopo l’indignazione e il clamore suscitati dalla morte di Luana, “questa ennesima morte inaccettabile dimostra una volta di più che esiste una vera e propria”, dichiara l’assessora al lavoro della Toscana,, che tre mesi fa visse da amministratrice la tragedia di Luana, avvenuta nella Regione che amministra. “Sicurezza che si raggiunge con i dispositivi, che non devono mai venire rimossi, ma anche con una forte azione culturale e formativa. La logica del massimo ribasso, del contenimento dei costi, della riduzione sui tempi, la concorrenza solo sul prezzo è infatti una logica perdente e potenzialmente pericolosa”.Certo, le morti sul lavoro non dovrebbero fare più clamore sulla base del genere della vittima, ma è risuccesso. “Ancora oggi le mansionisono svolte alda uomini”, commenta il sociologo del lavoro, interpellato da. “Un dato che ritroviamo anche se guardiamo al numero dei morti in Italia”, conclude. In effetti, secondo l’ultimo report dell’a novembre del 2020 i morti sul lavoro nel nostro Paese erano, di cui. Percentuali del 90% e del 10% sproporzionate rispetto ai tassi d’occupazione divisi in base al genere. “Le morti delle donne sul lavoro sono 'più notiziabili', non è assolutamente un fattore positivo, ma è così. Siccome le donne che muoiono sul lavoro sono meno degli uomini, i casi fanno sempre: è una realtà di fatto”, conclude De Masi. Una constatazione che ne richiama un'altra: laha certo, giacché se ne è parlato in abbondanza su tutti i media e ai più alti, ma evidentemente alle parole non sono seguiti fatti, non si è migliorata la sicurezza sul lavoro in modo sufficiente ad evitare che tre mesi più tardi un'altra giovane donna abbia perso la vita in un'azienda dalle caratteristiche produttive diverse rispetto all'orditura in cui perse la vita Luana, ma con la stessa terribile dinamica: restare incastrate all'interno di un macchinario.“Chiediamo, visti gli investimenti delche punteranno prioritariamente sulla digitalizzazione, che con rapidità si giunga adella sicurezza dei macchinari. Si tratterebbe di un investimento minimo che potrebbe salvare molte vite, scoraggiando anche eventuali manomissioni degli impianti”, si legge in una nota delle Acli, Associazioni cristiane lavoratori italiane - “Inoltre, per renderelavoratrici e lavoratori, chiediamo anche che all’interno del capitolo dedicato alla scuola e alla formazione, si inserisca, effettivamente, nelle, un corso sulla sicurezza sul lavoro”.Intanto, la sindaca di Camposanto,, ha espresso, tramite un post pubblicato su Facebook, il proprio cordoglio e quello dell’intera amministrazione comunale di Camposanto per la scomparsa dell’operaia Laila: “Oggi la notizia di un terribile incidente in cui una giovane donna ha perso la vita mentre era al lavoro ha sconvolto la nostra comunità. A nome mio e dell’Amministrazione Comunale di Camposanto desidero esprimere le più sincere, ai quali siamo vicini in questo momento di dolore, e agli amici della vittima, pur sapendo che le parole possono poco di fronte a disgrazie di questo genere. In attesa delle indagini che dovranno seguire il loro corso, un pensiero va anchee ai, il cui impegno nella comunità è da sempre riconosciuto".