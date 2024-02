Laura Pausini a Times Square: "Per la parità di genere nel mondo della musica la strada è ancora lunga"

Il video

Laura Pausini si conquista per la seconda un posto in Times Square a New York. La cantante, vincitrice del Golden Globe Awards 2021, è infatti diventata equal ambassador del mese di febbraio per Spotify. Dopo Annalisa, sarà infatti quello della Pausini il volto di, la campagna globale di Spotify, lanciata nel 2021, dedicata a promuovere la parità di genere, a celebrare il contributo delle donne nel mondo della musica e dell’audio e a sostenere artiste e creator. "Sono orgogliosa di essere stata scelta da Spotify come Equal ambassador e come artista di copertina della playlist Equal Italia di febbraio.. Questa campagna mi sta molto a cuore e sono felice di dare il mio contributo per questa importante causa", dice la cantante romagnola.

Ecco come ha reagito alla notizia:

Prima artista italiana a raggiungere il record di un miliardo di stream su Spotify, per Pausini questo nuovo incarico significa "essere portavoce di un messaggio universale". Essereper lei "significa, alla loro esistenza e alla loro unicità". Intervistata da Spotify, la cantanta elenca le donne che l'hanno ispirata da ragazzina e nel corso della sua carriera: "Whitney Houston la prima in assoluto", risponde. Ma, tra le italiane, cita: "Anna Oxa, Milva, Ornella Vanoni: icone intramontabili". Con l'incarico di sensibilizzare sulla parità di genere nel mondo della musica, alle artiste della nuova generazione dà un consiglio: "Non imitate nessuno, fatevi conoscere esattamente per come siete". Infine, sguardo all'orizzonte, confida: "Vorrei un futuro pieno di possibilità, che tenga conto del messaggio che ogni artista vuole trasmettere".