Lavoro, la classifica delle 20 aziende italiane più inclusive

L'indicatore che misura gli ambienti di lavoro

Le aziende più inclusive d'Italia

Al primo posto troviamo

, impresa lombarda del settore IT con sede a Milano che precede nel ranking

, organizzazione attiva nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

Completa il podio

,

realtà veneta con sede a Padova che offre servizi professionali di consulenza in ambito e-commerce e omnichannel retail.

A livello di settori quelli più rappresentati in classifica sono l'Information Technology (25%), i servizi professionali (20%) e quelli finanziari e assicurativi (15%).

Analizzando invece la sede degli headquarter delle imprese più inclusive troviamo l'Italia a occupare la metà del ranking con il 50%, seguita da Stati Uniti (35%) e Francia, Germania e Svizzera con il 5% ciascuno.

Come dimensioni, tra le

, troviamo 6 grandi aziende con più di 500 collaboratori, altre 6 di media grandezza con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 499 e infine 8 organizzazioni che hanno tra i 50 e i 149 dipendenti.

"Una maggiore diversità favorisce l'innovazione"

Retribuzione, riconoscimenti speciali e meritocrazia nelle promozioni

Come rendere le aziende più inclusive ? Una leadership efficace, una buona condivisione di valori significativi e dei solidi rapporti di fiducia instaurati dal management con tutti i dipendenti sono degli ottimi punti di partenza. Sono queste infatti, alcune delle caratteristiche principali in grado di migliorare la cultura aziendale in termini di, massimizzando così il potenziale umano con effetti diretti su sviluppo, innovazione e crescita finanziaria di un'organizzazione. È quanto emerge dalla secondastilata da Great Place to Work Italia, dei "Best Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion" ovvero lein grado di offrire ai collaboratori un'esperienza lavorativa capace di sviluppare al meglio il potenziale di ognuno. L'elenco è stato stilato sulla base delle opinioni espresse da oltredi 131 imprese del Bel Paese con almeno 50 dipendenti.Alla base del ranking c'è il DE&I Index, unche misura quanto l'ambiente di lavoro e la cultura aziendale vengano percepiti come corretti e inclusivi da parte dei dipendenti. In particolare glisono: l'employee experience, come l'equità di trattamento, il coinvolgimento da parte dei manager, l'assenza di discriminazioni basate su caratteristiche personali, l'ambiente inclusivo e accogliente, la sicurezza psicologica garantita dall'azienda e la possibilità di bilanciare vita personale e lavoro. Qui i Best Workplaces DE&I, con un valore pari all', fanno registrare un dato superiore del +22% rispetto alle altre aziende oggetto d'indagine ma non entrate in classifica (66%). Unache emerge anche rispetto ad altri parametri come il Trust Index (92% vs 74%, +18%), l'indice che esprime ciò che pensano i collaboratori dell'azienda e la dichiarazione di soddisfazione generale (95% vs 76%, +19%).Ma quali sono leAmerican ExpressStoreisBest Workplaces for DE&IE non poteva mancare il commento di, Ceo di Great Place to Work Italia, che ha messo in evidenza l'importanza dell'inclusività sui luoghi di lavoro: "Una cultura inclusiva sui luoghi di lavoro permette che i valori, le norme e le pratiche tipiche di un'organizzazione siano messe in discussione, tenendo in considerazionee non solo quelli del gruppo principale". E ancora: "Nelle aziende italiane più attente alla diversità e all'inclusione le persone sperimentanoin termini di possibilità di dire la propria ed essere coinvolti nei cambiamenti e nello sviluppo di nuove idee e modalità di lavoro". "Una maggiore diversità nella popolazione aziendale sembra favorire dunquecome testimonia la differenza di ben 17 punti percentuali tra le Best Workplaces for DE&I e le altre aziende non in classifica per quanto riguarda le opportunità d’innovazione" conclude.

Gli aspetti sui quali i Best Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion mostrano le differenze principali rispetto alle altre aziende analizzate non entrate in classifica, riguardano l'equità nella retribuzione e l'opportunità di ottenere riconoscimenti speciali (+31%), la particolarità dei benefit riconosciuti ai dipendenti (+28%), la meritocrazia nelle promozioni (+26%) e l'incoraggiamento a trovare un equilibrio fra lavoro e vita privata (+25%).

Gli aspetti che hanno un maggiore impatto sulla possibilità delle persone di potersi esprimere liberamente ed essere sé stesse sul posto di lavoro sono invece: un ambiente di lavoro sano dal punto di vista psicologico, essere trattati come parte integrante dell'azienda, a prescindere dal ruolo, un interesse sincero da parte dei responsabili anche dal punto di vista personale e non solo professionale e l'imparzialità di trattamento indipendentemente dall'età.

La situazione in Italia

In Italia il gap di genere si declina in molte e differenti dimensioni, prima fra tutte quella del work-life balance e del lavoro di cura: gli impegni familiari gravano per oltre il 62% sulle donne lavoratrici.

Non solo perché la maternità viene percepita dai più come un ostacolo sia allo svolgimento del lavoro sia alle possibilità di crescita professionale con quasi una donna su 5 che, come svelato dal Rapporto Plus 2022, smette di lavorare dopo la nascita di un figlio.

Un altro importante parametro riguarda la presenza femminile nel management aziendale: secondo i dati dell'Osservatorio 4.Manager su 17mila imprese italiane, solo il 28% dei manager sono donne e solo il 19% ha una qualifica dirigenziale.

Non si tratta solo del tema dell'eguaglianza negata, ma anche del mancato coinvolgimento di risorse produttive, con conseguenti e rilevanti perdite economiche.

Tutti gli studi di settore testimoniano infatti come l'inclusione e le pari opportunità delle donne aumentino il benessere e la produttività aziendale, nella misura in cui il management attinge a tutte le migliori risorse di cui può disporre, senza lasciarne indietro nessuna.

La collaborazione per gestire al meglio la parità di genere

Proprio per questo Great Place to Work Italia e la società partner Fiabilis Consulting Group Italia Srl, punti di riferimento nel panorama della consulenza alle imprese, hanno siglato una partnership strategica per supportare le aziende nella costruzione di un piano strategico di miglioramento per la gestione della parità di genere.

E in che modo? Valorizzando al meglio l'esperienza lavorativa delle donne all'interno delle organizzazioni.

La Certificazione della Parità di Genere, introdotta dalla legge n. 162/2021 e che costituisce una diretta attuazione del Pnrr, ha l'obiettivo d'incentivare e sostenere le imprese nell'implementazione di policy di promozione delle pari opportunità, volte a ridurre il divario di genere nelle aree di maggiore criticità.

Attualmente, secondo i dati del portale governativo certificazione.pariopportunita.gov.it, sono 412 le aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione della parità di genere da uno dei 34 enti certificatori.

"Accompagniamo le aziende in un percorso di reale crescita"

"Il punto di forza del metodo di lavoro di Great Place to Work e Fiabilis è quello di fornire alle imprese, al contempo, strumenti accurati di raccolta e analisi dati, validati da oltre 40 anni d'esperienza sul campo, e attività di consulenza mirata", spiega Beniamino Bedusa, Presidente di Great Place to Work Italia.

E aggiunge: "In altre parole, accompagniamo le aziende in un percorso di reale crescita e trasformazione organizzativa, in un'ottica di miglioramento e di apprendimento continuo da quelle che sono le best company rispetto a tematiche quali la parità di genere e le dinamiche di Diversity, Equity & Inclusion".

L'ultima parola è spettata a Fernanda Peterson, Ceo di Fiabilis Consulting Group Italia Srl che ha definito questo percorso come "perfettamente compatibile e coerente con le linee guida definite dalla normativa di settore".

In conclusione la manager ha ribadito l'importanza della collaborazione: "Lavorando in sinergia con i consulenti di Great Place to Work, riusciamo così a valorizzare doppiamente l'impegno necessario a fare evolvere le strategie di miglioramento verso maggiori livelli di equità di genere".