Layla Davis, la bimba con i capelli impettinabili: "Se ne contano 100 casi in tutto il mondo"

La diagnosi

Il caso Bella Hill

La causa

Una bambina di 17 mesi del Suffolk (Mid Suffolk, nell’Inghilterra orientale) è una delle 100 persone al mondo ad avere una condizione che rende i suoi capelli secchi, crespi e persino trasparenti. Assolutamente indomabili. A- questo il nome della piccola - è stata diagnosticata la, una sindrome molto rara che fa crescere i suoi capelli verso l’esterno, secchi, crespi e traslucidi e molto biondi.Inoltre, le sue unghie e i suoi capelli sono molto delicati, il che significa che si spezzano e si rompono facilmente a determinate lunghezze. La condizione è anche nota comee di solito migliora nel tempo, normalmente entro l’adolescenza. Piuttosto che i capelli in sé, è la forma a stupire i suoi concittadini: anziché essere arrotondata, appare a forma di rene o di cuore. I capelli sono come, sporgendosi via via che crescono, anziché abbassarsi verso le spalle. Particolarità che conferisce una conformazione ribattezzata “a scopa“.La piccina con i "capelli pazzi" che non possono essere domati è una delle 100 persone al mondo ad avere la “sindrome dei capelli in pettinabili” ed è stataLayla Davis, 17 mesi, ha ciocche bionde che sfidano tutti i tentativi di farsi pettinare restando dritte. Sua madredice che a sua figlia è stata ufficialmente diagnosticata la sindrome dopo che lei e suo marito Kevin, 35 anni, si sono battuti per una diagnosi. L’UHS si sviluppa durante l’infanzia, spesso tra l’infanzia e l’età di tre anni, ma può manifestarsi fino ai dodici anni.I bambini che sviluppano questa rara sindrome tendono ad avere i. “ La sua chioma era soffice fino a quando Layla aveva circa un anno - le parole di mamma Charlotte - : poi ha iniziato a crescere sempre di più verso l’esterno. Inizialmente negavo potesse esserci un problema, continuando a ripetermi che la capigliatura di mia figliacon l’andar del tempo“. Ma non è andata così. “Mio marito ed io ci siamo dati molto da fare e finalmente abbiamo ottenuto una diagnosi - riprende - . Non è stato certo facile, in quanto il caso di Lyala e veramente molto raro; parte del motivo per cui la risposta ha tardato ad arrivare, è perché ci sono solo cento persone con questo tipo di problematica al mondo e le possibilità di averla sono“.“Non so se è perché altre persone le arruffano e le toccano i capelli, ma lei ha iniziato a farlo da sola - confida mamma Charlotte - . Ho un altro figlio di due anni e ha notato che i suoi capelli non sono gli stessi della sorellina e a volte glieli accarezza, per poi passare la manine fra i suoi, facendoci delle domande. Non credo che si renda conto di quanto sia particolare la sua condizione. Ma al momento non posso dire di avvertire forme dinei confronti di Layla: “. “Il mio sogno? - conclude la signora Davis - Voglio solo che Layla cresca e sappia che è fantastico anche se sembra diversa dalle altre persone.” Layla è nata con i capelli neri, ma sono caduti quando aveva quattro mesi. Dopo che è ricresciuto, si è trasformato nei capelli che ha ora. Sua madre ha detto: “Penso che i suoi capelli siano adorabili. È così unica e sembra così diversa e riceve commenti così adorabili. “Voglio che cresca sapendo che essere diversa è una buona cosa, non voglio coprirlo o trattarlo, voglio solo che lo abbracci e adori i suoi capelli.Sempre nel, è noto il caso della bambina con metà capelli biondi e metà castani: “Non chiamatemi diversa, sono solo… Bella”, le parole della mamma. Bella Hill , 12 anni, di Lincoln, è nata con una rara “voglia” che fa sì che la sua chioma sia di due colori distinti. La madre: “Un tratto genetico causato dalla poliosi, diminuzione o assenza di melanina nella peluria del corpo”. In questo caso si tratta di La poliosi molto spesso si presenta con capelli con macchie o striature bianche o grigie. Bella non ha poi solo colori diversi di capelli, ma anche ciglia colorate in maniera differente. Secondo quanto riportato dal portale Healthline in un approfondimento, la presenza di una ciuffo bianco o grigio di capelli è sufficiente per diagnosticare la condizione.Se la poliosi, condizione molto rara, sembra influenzare il bambino, è importante una visita medica: può infatti essere un segno di disturbi della tiroide, carenza di vitamina B-12 e altre serie condizioni di salute. Non c’è modo di cambiare permanentemente il colore dei capelli colpiti.