"Le Lacrime di Kabul", l'omaggio sui muri di Roma dell'artista Laika a Gino Strada e al popolo afghano

Le notizie dellae, nel giro di poche ore, dellanelle mani dei talebani, hanno scosso il mondo intero. Due fatti che non condividono alcun rapporto di causa effetto, ma che, per il profondo legame tra il fondatore di Emergency e quei territori martoriati da guerra e povertà, sembra uno. Lo stesso destino beffardo che, proprio nel giorno della sua morte, aveva visto uscire su un quotidiano nazionale un articolo firmato da Strada col titolo: "" in cui il medico milanese analizzavache hanno portato alla presa della capitale afghana:"Questa situazione- attaccava il fondatore di Emergency - Come non dovrebbe sorprendere nessuno che abbia una discreta conoscenza dell'Afghanistan o quantomeno buona memoria: mi sembra che manchino, o meglio, che, entrambe. La guerra in Afghanistan è stata, né più né meno, unainiziata all'indomani dell'11 settembre dagli Stati Uniti, a cui poi si sono accodati tutti i Paesi Occidentali" Poi Strada, che era nato a Sesto San Giovanni 73 anni fa, ha postoche gli ultimi vent'anni di missioni internazionali pesano sulla coscienza di tutti: "L'intervento della coalizione internazionale si tradusse nei primi tre mesi del 2001, solo a Kabul e dintorni, in un. Nei mesi e negli anni successivi le informazioni sulle vittime sono diventate più incerte: secondo 'Costa of Wars' della Brown University, circapersone sono statee altre centinaia di migliaia sono, dellee della. Solo nell'ultimo decennio, la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan ha registrato almenoe sono numeri certamente sottostimati".Proprio quei bambini citati da Gino Strada nel suo articolo, sono diventati unsui muri della Città Eterna. Nella notte del 15 agosto, a Roma, in via Andrea Provana, all'angolo di via Biancamano, è apparsa unadal titolo: ")". L'opera raffigura uncon delle bende sulla testa e sull'occhio destro che si rivolge ae dice di avere paura. Il piccolo piange, le sue lacrime hannoe rappresentano la sofferenza del suo popolo. La paura di un futuro pieno di ulteriori violenze e sofferenze. All'interno del poster ci sono numerosi riferimenti al fondatore di Emergency, a cui Laika vuole rendere omaggio, ed è chiara la volontà da parte dell'artista di comunicare le sue. Leche Gino Strada raccontava nel suo ultimo articolo: "Nessuno più di Gino Strada può avere avuto idea di ciò che è stata la vita in Afghanistan negli ultimi vent'anni", dichiara. "Un Paese nel quale ha vissuto in totale sette anni della sua vita e che oggi torna ad essere al centro dell'attenzione internazionale come totale. Non posso immaginare - prosegue l'artista - cosa stia vivendo quel popolo in questo momento, però so che in Afghanistan non potranno più contare su un uomo che per quel paese ha dato tanto e che ha regalato al mondo un'organizzazione come Emergency che, nella sua storia,. Gino Strada è un uomo dalla parte giusta della Storia e tutti noi non possiamo che dirgli grazie».