Le mamme dei soldati russi attaccano il politico: "Usate i nostri figli come carne da macello"

THREAD on some OSINT methods we used to establish that Kemerovo Governor Sergei Tsivilyov was speaking at an OMON riot-police base in Novokuznetsk when locals accused the gov of "deceiving" young Russian men deployed in Ukraine invasion (story here: https://t.co/XBX5VTBe3M) /1 pic.twitter.com/QrPh5sEhr2 — Carl Schreck (@CarlSchreck) March 7, 2022

Oltre 13mila arresti in Russia per le proteste contro la guerra

"Usate i nostricome". A, città russa della Siberia sudoccidentale, ile governatore della regione Kemerovo,, è stato attaccato da alcune mamme russe perché il governo ha "ingannato" i giovani soldati, costringendoli a diventare "carne da macello" nella guerra in Ucraina . La notizia e ildell'accaduto sono stati diffusi da Radio Free Europe/Radio Liberty.Stando a quanto riporta l'emittente Radio Free Europe, sabato 5 marzo nella città di Novokuznetsk, in Siberia, si è tenutoin una base di addestramento della polizia tra gli abitanti del posto e alcuni politici locali, tra cui il governatore dell'Oblast' di Kemerovo, Sergey Tsivilyov (nato tra l'altro a' in). Durante l'incontro, alcunehanno chiesto informazioni e chiarimenti su quanto sta accadendo in, dove molti dei lorosono stati spediti a combattere. "Loro (il governo russo, ndr). Loro", dice una donna mentre il governatore Tsivilyov stava tenendo il suo discorso agli abitanti di Novokuznetsk. "Nessuno vi ha mentiti", risponde subito il politico russo. Ma la stessa donna lo interrompe: "Sono stati mandati (i nostri figli, ndr) come. Perché hanno mandato i nostri ragazzi là?". Il governatore in un primo momento non risponde, poi spiega: "È un'operazione speciale, e dal momento che è un'operazione speciale nessuno può rilasciare commenti su quanto sta accadendo al momento. Ed è giusto così - aggiunge Tsivilyov -. È corretto".Arrivati a questo punto, le donne della città di Novokuznetsk iniziano ad. Il governatore russo infatti si lascia scappare un: "Loro (i soldati, ndr)per...". Due donne nello stesso momento lo interrompono: "I nostri figli sono stati usati?!". "Non conoscevano la loro missione", aggiunge un'altra donna. "Ascoltatemi - prende la parola il governatore russo - potete alzare la voce e incolpare chi volete in questo momento, ma penso che mentre un'operazione militare è in corso, nessuno dovrebbe trarre conclusioni.- aggiunge il politico -. Quando (la guerra, ndr) finirà, e finirà molto presto...". Il governatore non riesce a concludere la frase, che una donna lo interrompe: "(Intendi, ndr)". Radio Free Europe, nella sua inchiesta, informa che il sito web dell'amministrazione di Novokuznetsk non fa alcuna menzione dell'incontro. Non ci sarebbero conferme - si legge nell'articolo firmato da Carl Schreck - di dove e quando sarebbe avvenuto. Ma da una ricerca effettuata proprio da Radio Free Europe, è emerso che il video dell'incontro è spuntato per la prima volta sabato 5 marzo, pubblicato sul sito di Sibreal, un'organizzazione siberiana. E l'incontro si sarebbe tenuto nella base di addestramento delle unità antisommossa OMON della città di Novokuznetsk.Sono tanti ormai i russi che hanno manifestato la propria opposizione alla. Non solo le mamme dei soldati. Secondo l'organizzazione indipendente per i diritti umani in Russia, OVD-info, sarebberoper aver protestato in piazza contro la guerra. Pochi giorni fa a San Pietroburgo è stata arrestata Yelena Osipova , una signora di 80 anni sopravvissuta all'. L'anziana donna, prima di essere portata via dalla polizia, teneva in mano due cartelli. Su uno dei quali aveva scritto: "Soldato, lascia cadere la tua arma e sarai un eroe". Ecco ildel momento dell'arresto di Yelena Osipova: