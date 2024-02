Libere di vivere approda in Puglia dove incontrerà le calciatrici di Women Lecce

Eroine nel fumetto e nuove graphic novel: il tour 2022

L'esposizione itineranteapproda a Lecce per la quinta tappa del Tour 2022: da giovedì 19 maggio a sabato 21 maggio 2022, nell’ex Convento dei Teatini in via Vittorio Emanuele II, 5. Tre giorni di incontri, mostre e spettacoli gratuiti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi dellae della, in collaborazione con Fondazione Fidapa Onlus e Matria Puglia. Il progetto, giunto alla terza edizione, è organizzato da Global Thinking Foundation, presieduta da Claudia Segre e nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale. "La Puglia è un territorio a noi molto caro dove abbiamo attivato nel corso degli anni una serie di attività, collaborazioni e iniziative che rispecchiano i valoridi Global Thinking Foundation", spiega la presidente Segre, "in occasione della tappa Libere di… VIVERE di Lecce, firmeremo uncon Fondazione Palmieri onlus per una collaborazione nelle attività dello sportello di ascolto, iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione sui temi dell’educazione finanziaria, della sostenibilità, del welfare sociale e della prevenzione alla violenza economica e per l’elaborazione di buone prassi volte al sostegno e all’inclusione delle fasce più deboli della popolazione". GLT Foundation a Lecce sostiene da anni la squadra di calcio femminile Women Lecce e il suo vivaio: la tappa di Libere di… VIVERE sarà anche l'occasione per incontrare nuovamente la squadra con premi e borse di studio inerenti il concorso GLT Women’s Sport Award, che per la prima volta in Italia si rivolge alle giovani meritevoli nel calcio femminile come a scuola, ed è dedicato alle famiglie delle ragazze più promettenti.Filo conduttore dell'esposizione itinerante di quest’anno è la cybersecurity come risposta alla dimensione digitale della violenza di genere. Giovedì 19 maggio, alle ore 16, nell’Ex Convento dei Teatini si terrà il“La nuova strategia europea per la cybersicurezza e la risposta italiana: la Puglia un laboratorio d’eccellenza”. Dopo i saluti istituzionali di Christian Gnoni, assessore Agenda digitale, Innovazione tecnologica, Politiche attive del lavoro del Comune di Lecce; Maria Candida Elia, presidente Fondazione Fidapa, e Roberta Martano, Consigliere e Segretario della Fondazione Palmieri; keynote speech di Assuntela Messina, sottosegretaria di stato al ministero dell’innovazione tecnologica e la transizione digitale. A seguire tavola rotonda con Mirko Cazzato, co-fondatore Mabasta-Movimento anti bullismo e cyberbullismo; Serenella Molendini, consigliere nazionale di parità Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, rappresentante Matria Puglia; Stefano Petrillo, ceo e co-founder di enjoyricondizionati.it; Claudia Segre, presidente Global Thinking Foundation. Modera Janina Landau, responsabile sede di Roma Class CNBC. Infine, alle 19, al Teatro Apollo (via Trinchese) si terrà lo spettacolo teatrale gratuito “Una scelta per la vita. Dalle eroine del fumetto alla donna del futuro”, di e con Stefania Pascali e con la regia di Luigi Cilli, che permetterà di immedesimarsi in una storia di resilienza, di fiducia nelle proprie capacità e determinazione dopo aver subito violenze.Con Lecce prosegue il Tour italiano 2022 con un nuovo percorso di inclusione socio-culturale, che si rinnova completamente: - Nuove Graphic Novel: la prima sezione delle “Viaggiatrici dell’Epoca Vittoriana” comprendeva 3 novelle con protagoniste Alexandra David-Néel, Gertrude Bell El Khatun e Mary Kingsley. Con Eva Calvino si apre la seconda sezione della Biblioteca delle Scienziate, che nelcorso del 2022 sarà integrata con nuove inedite “Donne da Infiniti Universi” protagoniste delmondo scientifico. - Nuove Illustrazioni Inedite: oltre alle “Illustrazioni Contro la Violenza Economica”, la mostra si è rinnovata con immagini della nuova Galleria “Eccellenze in Accademia”, grazie al talento di 12 giovani disegnatrici selezionate dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. - Nuove Eroine dei Fumetti: dalle eroine storiche come Wonder Woman e Mafalda, passando per le intriganti Valentina e Solange e le più recenti come Eva Kant, il messaggio sociale per le nuove generazioni – chiamate a identificarsi con nuove eroine di oggi attraverso il metodo di apprendimento AVD 1.0 – si rinnova con tre nuove, incredibili protagoniste: l’ironica Lucrezia di Silvia Ziche, la misteriosa Black Widow e la magica Scarlet Witch di Marvel Comics. - Nuove Gallerie Tematiche: nasce “La Galleria delle Libere Guerriere”, uno spazio dedicato – sul sito del progetto e nelle esposizioni fisiche in Italia – ad artiste indipendenti under 35 che, attraverso la loro arte, sposano e contribuiscono a divulgare i valori di parità di genere,inclusione ed empowerment femminile. Il Tour 2022 di Libere di... VIVERE proseguirà fino a novembre, incontrando cittadini, scuole, famiglie e istituzioni. Le prossime tappe: Napoli, Bellagio, Perugia, Sassari, Courmayeur, Agrigento, Ragusa. Chiusura a Milano dal 16 al 18 novembre. Per consultare il calendario aggiornato e iscriversi gratuitamente alle singole tappe è possibile visitare il sito: https://www.liberedivivere.com/tappe/