Libro di fiabe messo all'indice da Orban. L'editore a Luce!: "Le migliori coscienze unite per difendere il testo. Ma io voglio lasciare l'Ungheria"

Nagy, lei annunciato di voler lasciare il suo paese insieme al suo compagno: perché?

Per lei è diventato difficile restare in Ungheria?

Cosa ha subìto personalmente?

E dal punto di vista professionale?

Ha ricevuto minacce o intimidazioni da parte del governo?

Dopo la pubblicazione del libro le minacce sono aumentate?

Ma in Ungheria è ancora possibile pubblicare libri a tema Lbgtq+?

Le librerie che espongono questi libri devono segnalarne il contenuto con un’etichetta?

Perché il governo di Orban mostra questa avversità nei confronti della comunità Lgbtq+?