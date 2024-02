Lo stupro dura 11 minuti e la corte riduce la pena: se la giustizia premia l'aggressore

La sentenza in Svizzera

svizzera ha deciso quindi per la riduzione di pena e la motivazione lascia senza parole:

La vittima e quei segnali all'aggressore

La sentenza del Tribunale Federale di Losanna

Una domanda agghiacciante, dalla cui risposta, però, potrebbe dipendere l'entità della condanna per l'aggressore. Almeno in. È pur vero che anche in Italia abbiamo avuto decisioni simili da parte dei giudici, si pensi alla 'palpata' del bidello alla studentessa durata meno di 10 secondi, durata che ha 'giustificato' la sua assoluzione. Ma certo l'entità del reato, per quanto sia da considerarsi comunque una molestia, è ben diversa quando si parla di stupri.Ed è sconcertante pensare che una, di qualsiasi genere, vengain base a quantoha impiegato l'aggressore a compierla. Che poi si potrebbe addirittura vedersi scontare la pena, se la violenza stessa è stata 'veloce'. Un metodo che non va certo a beneficio della vittima, che così facendo non solo non viene risarcita almeno moralmente ma si sente giudicata a sua volta per quanto denunciato magari, oltre che per quello che ha subito.È quello che ha provato sulla propria pelle una. La vicenda risale al febbraio del 2020, quando la donna subì una violenza carnale da parte un coetaneo portoghese e di un 17enne all'ingresso dello stabile dove abitava. Dopo la denuncia e l'avvio del procedimento giudiziario, in prima istanza è stato il maggiore dei due a finire sul banco degli imputati: per lui la sentenza era stata di. Il processo nei confronti dell'allora minorenne non si è invece ancora svolto.Io stupratore portoghese, però, non si è dato per vinto e, attraverso i suoi difensori, ha fatto ricorso in appello. La Cortela violenza sessuale è stata di breve durata, "", ha sancito il tribunale di seconda istanza. Se non bastasse questo, a infierire sulla vittima sono state poi le ulteriori motivazioni avanzate dai togati, come ha riportato Il Messaggero: "La vittima ha giocato con il fuoco,, mentre si trovava in un bar con il 33enne e il suo complice".Eccola là, la solita storia:, ad aver scatenato la reazione dei suoi stupratori lanciandogli messaggi o sguardi provocatori. Quella della corte svizzera non è altro chedella 33enne, che giustifica o comunque attenua la colpa dell'aggressore scaricando la responsabilità della violenza su chi la subisce e non su chi la compie. La sentenza, inaccettabile per molti, ha fatto ovviamente scattare la polemica. La reazione delle femministe, e di gran parte della società civile, è stata immediata tanto che già nel 2021 ci fu una grande manifestazione per le strade di Basilea.Stando ai dati di Amnesty International, inoltre, nel Paese elvetico ildai 16 anni in su hae il 12% è stato costretto invece ad avere rapporti sessuali contro la propria volontà. Certo, magari non tutti sono durati abbastanza da essere poi considerati punibili dai giudici... Se questa si può chiamare giustizia!Ma nemmeno la 33enne ha accettato passivamente la sentenza di secondo grado, e ha voluto sottoporre il suo caso al. Purtroppo però anche in questo caso le sue speranze sono state deluse. Anche questa Corte infatti si è espressa in modo molto simile alla precedente. Se almeno sono statedella donna nello stupro, la durata dell'atto sessuale forzato rimane un fattore importante per stabilire l'entità della condanna. E così, anche in ultima istanza, lo sconto di pena per "violenza breve" è stato confermato. "Tenere in considerazione la durata relativamente breve di un'aggressione sessuale nel fissare una condanna", hanno infatti dichiarato i togati. Invece tenere conto dell'effetto che la loro decisione ha sulla vittima non ha evidentemente rilevanza. E l'empatia lascia spazio invece a un mero conteggio di minuti. Ma la violenza è violenza, che duri 5 secondi o una notte. E come tale va condannata.