Lucky, il cane fortunato salvato dal macello di Yulin. Gli attivisti cinesi: "Rubato da una casa, è vivo per un pelo"

"La maggior parte delle persone in Cina non mangia i cani — sottolinea una nota della Hsi — e anche a Yulin i sondaggi dimostrano che il 72% degli abitanti non se ne nutra regolarmente, malgrado gli sforzi dei commercianti di promuoverla. In tutta la nazione si registra una significativa opposizione al commercio di carne di cane e cresce la sensibilità per il benessere degli animali, quelli da compagnia in particolare». Era stato proprio il governo di Pechino, tramite il ministero dell’Agricoltura, a diramare una dichiarazione ufficiale, nel 2020, per sottolineare che cani e gatti non vanno considerati bestiame per il consumo umano. In due grandi città della Cina continentale, Shenzhen e Zhuhai, il consumo di carne di questi animali è stato del tutto vietato, con il consenso del 75% della popolazione.

"Lucky si è salvato per un pelo"

La tradizione dunque non è più sentita dalla maggior parte dei cinesi. Tuttavia, il festival di Yulin riscuote ancora un notevole successo, con appassionati e curiosi che ogni anno arrivano da tutta la Cina per assaggiare un po' di carne di cane. "perché nel negozio era rimasta in vendita solo una carcassa, facendo di lui il prossimo — spiega, specialista di politica cinese di Hsi —. Ma si tratta solo di uno tra milioni di cani che soffrono per mano dei commercianti in tutta la Cina e uno dei migliaia che finiscono a Youlin per l’evento del solstizio d’estate. Molti di questi sono rapiti dai cortili delle abitazioni o addirittura dagli abitacoli delle vetture parcheggiate".