Lucy Letby, ergastolo per l'infermiera killer di neonati

L’infermiera assente per la sentenza

Lucy Letby, dieci mesi di processo

L'infermiera ingleseè stata condannata all’ergastolo , senza possibilità di libertà condizionale, per aver ucciso sette neonati e tentato di assassinarne altri sei. Tutto ciò lo ha fatto mentre lavorava nel reparto di maternità del Countess of Chester Hospital, ospedale pubblico a sud di Liverpool, tra il 2015 e il 2016.Lo ha stabilito la. Nel leggere la sentenza in diretta tv il giudiceha parlato di “premeditazione, calcolo e malizia” nelle azioni compiute da Letby, che hanno avuto un “impatto immenso” su molte famiglie. Il giudice ha parlato anche di “” da parte di Letby, che comunque ha continuato a negare i crimini compiuti da operatrice sanitaria. “Non ha mostrato rimorso e non ci sono circostanze attenuanti” ha aggiunto il giudice. Durante il processo è emerso che la giovane si sarebbe, spesso nati prematuri o con patologie, iniettando aria o insulina nel sangue facendoli collassare e morire. Non è però chiaro il movente di questi omicidi.Durante il processo non è emerso il profilo di una persona con evidenti problemi mentali e il pubblico ministero ha suggerito che Letby si fosse divertita a “far finta di essere Dio” condannando i neonati a morte. Forse l'atto di confessione della donna, nonostante lei abbia negato, è rappresentato daitrovati dalla polizia a casa sua. In tali biglietti aveva scritto “perché non sono abbastanza brava a prendermi cura di loro" e "non avrò mai figli né mi sposerò". La gravità del caso giudiziario conclusosi oggi 21 agosto è stata sottolineata anche dall'intervento del(CPS), secondo cui la condannata “non sarà mai più in grado di infliggere le sofferenze” da lei causate quando era un'infermiera in un reparto di maternità La pronuncia della sentenza è avvenuta indella condannata, che aveva scelto di restare in cella e non presentarsi in aula scatenando forti polemiche. Anche il premier Rishi Sunak è intervenuto accusando di “” le persone colpevoli di crimini così efferati che non affrontano le loro vittime. Quella inflitta alla 33enne Lucy Letby è una pena massimadalla giustizia britannica. Per la precisione, infatti si tratta dellanella moderna storia britannica a ricevere una simile condanna. In pratica la 33enne è diventata la serial killer di bimbinella storia recente del Regno Unito dopo il verdetto di colpevolezza. Il suo caso non solo ha scioccato un Paese intero ma ha anche gettatosull'intero sistema sanitario nazionale, l'Nhs, già alle prese con cronici problemi organizzativi nonché con casi di malasanità avvenuti negli ultimi anni.Dopo un processo durato dieci mesi, la giuria della Manchester Crown Court ha impiegatoper raggiungere il verdetto sulla vicenda che colpisce per iusati da Lucy Letby: iniettava aria alle sue piccole vittime, le sovralimentava con latte o le avvelenava con l'insulina. In un periodo relativamente breve di tempo, lavorando nell'unità neonatale dell'ospedale di Chester dal 2012 al 2016, ha portato avanti sistematicamente le uccisioni: le sue ultime vittime erano statinati da un parto trigemellare e aveva poi tentato di eliminare il terzo senza riuscirci. È stata descritta nel corso del processo come una “” in quanto aveva scelto modi per uccidere che lasciano poche tracce, oltre a far di tutto per coprirle agli occhi dei colleghi del suo reparto, diventati sempre più sospettosi sulla sua attività.Il numero crescente di morti aveva portato all'avvio digià nel 2017. La 33enne era poi finita in manette per ben due volte, nel 2018 e nel 2019, ma era stata poi rilasciata su cauzione in attesa che venisseroda parte della Cheshire Police. Per poi venire incriminata nel 2020 quando i detective avevano raccolto prove a sufficienza su di lei e finalmente. Nonostante il processo si sia chiuso con la condanna all’ergastolo, la polizia sta continuando a indagare su altri casi ritenuti sospetti avvenuti al Countess of Chester Hospital e anche al Liverpool Women's Hospital, dove l'operatrice sanitaria aveva svolto un breve tirocinio.