Lufthansa: "Per noi importante includere tutti nel saluto". Addio alla formula "signore e signori"

. È quello che si appresta a compiere la compagnia aerea tedesca, che ha deciso di cancellare ilcon cui gli e le assistenti di volo salutavano i passeggeri prima del decollo. Addio al classico benvenuto, sostituito da formule più neutre e inclusive. Come, che saranno decise dal capo cabina di volta in volta.La notizia arriva dalla prima pagina del giornale tedesco Bild: la nuova direttiva sarà valida anche per le compagnie Austrian, Eurowings, Swiss e Brussels Airlines. "Per noi è importanteal momento del saluto – fa sapere un portavoce della compagnia aerea – la diversità non è una frase vuota, da ora vogliamo esprimere la nostra". Un'attenzione che si pone in linea con il più generale dibattito sulle identità di genere che tiene banco in Germania: sotto stretta osservazione la stessa lingua e grammatica tedesche, che da tempo si discute su come possano essere adeguate nel rispetto delle minoranze e dellastessi. Da un paio d'anni, per esempio, si discute sull'uso della cosiddetta(letteralmente Gendersternchen), ovvero l'posto in fondo alle parole per fa sì che queste non siano esclusivamente maschili o femminili. L'espediente sta prendendo piede nei social, nei media e perfino nelle istituzioni, diventando un'abitudine sempre più diffusa, anche se non è ancora stata accolta nel sistema di. Ma la portata del fenomeno è tale che, alcuni mesi fa, era esploso addirittura il caso di uno studente universitario a cui era stato assegnato un brutto voto per non averlo utilizzato. Così la storia è subito piombata in primo piano nel dibattito politico: la verde, ad esempio, ha usato l’asterisco nel suo libro elettorale, come del resto aveva fatto anche l’intero partito; il candidato cancelliere dei conservatori,, al contrario, ha respinto questa opzione percepita come uno sfregio alla lingua. "Pronunciare l’asterisco non è congeniale al mio stile linguistico – aveva spiegato Laschet al settimanale femminile Brigitte – Dal mio punto di vista, se lo si usa va bene. Si può fare e non va proibito. Si può averne rispetto, ma". Anche la notizia della scelta "gender fluid" di Lufthansa non è stata gradita da tutti., membro del Bundestag e presidente della Cdu di Amburgo, ha espresso la sua perplessità su Twitter, accusando la compagnia aerea di incorrere in una incomprensibile scelta ideologica. Ma, inevitabilmente, la necessità di stare al passo coi tempi, insomma, passa anche per il linguaggio. Nella società, in politica ma anche nei viaggi. Perché nessuno debba più sentirsi discriminato, nemmeno da un saluto.