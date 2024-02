Mahjabin Hakimi, la 18enne decapitata dai talebani perché era stata una pallavolista della nazionale

Si chiamava, aveva 18 anni, eradell'Afghanistan ed è stata. Ma il terrore per lei, come per le altre donne che praticavano sport e che non sono riuscite a fuggire dal Paese, è cominciato mesi prima, perché i talebani una volta saliti al potere prima le hanno cacciate dai campi sportivi, poi le hanno costrette a rinchiudersi in casa e, solo a quel punto, nell'ombra e nell'isolamento,e decapitarle.Mahjabin Hakimiè stata assassinata a inizio ottobre: in casa. Ma i suoi genitori non hanno fatto trapelare la notizia a causa delle minacce dei talebani. Finché il silenzio è stato rotto, quasi un mese dopo, dall'dell'atleta che, sotto pseudonimo, ha raccontato al quotidiano britannico The Indipendent che da agosto "i taleban; in particolare quelle della nazionale di pallavolo, perché in passatotrasmesse anche dalla televisione". Con le fotografie dei loro volti, per gli studenti coranici trovarle e ucciderle è stato infatti più semplice. Hakimi giocava nel, la squadra della capitale. Soltanto due delle sue compagne sono riuscite a fuggire "prima che i taleban prendessero il controllo di Kabul". Adesso, tutte le sue compagne rischiano di fare la stessa fine. La coach ha infatti confermato che sono in corso perquisizioni "casa per casa". Tanto che le ragazze stanno cercando diFormalmente in Afghanistan il divieto di praticare sport in pubblico non esiste. Ma il vicepresidente della "Commissione culturale", Ahmadullah Wasiq, nei giorni scorsi ha spiegato che. Sotto le mentite spoglie della raccomandazione, l'imposizione si dimostra spietata: i militanti contattano le famiglie, ordinano di proibire alle figlie di fare sport, se non vogliono pagare "conseguenze molto serie e violenze inaspettate" e poi cercano quelle che in passato hanno intrapreso questa strada, esponendosi. Un salto indietro di mezzo secolo, perché già. Tanto che la nazionale di volley è stata fondata quarant'anni fa. "Non vogliamo che altre facciano la stessa fine", dichiara alla Bbc, per sette anni titolare nella nazionale afghana e in contatto con lenel Paese: "Hanno cambiato casa, si sono trasferite in altre province per sfuggire alla caccia dei taleban - ha raccontato -. Molte hanno bruciato le loro tute, l'abbigliamento sportivo, per salvare se stesse e le proprie famiglie.quello che ricorda lo sport".