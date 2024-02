Mailbombing contro il comune di Torino: per cambiare genere liste di attesa di almeno un anno

Torino, storicamente in prima linea per i diritti della comunità Lgbtq+, sta perdendo il suo smalto arcobaleno. Punto di riferimento nazionale per le persone che vogliono intraprendere un percorso di transizione di genere, il Cidigem - centro interdipartimentale disturbi identità di genere pubblico - che risiede alle Molinette, a sud-ovest della città, è completamente full: ora e fino a un anno. Per le persone che - a Torino e in Piemonte in particolare - hanno deciso di compiere il decisivo e difficile percorso della transizione, i tempi sono quasi proibitivi. Il primo posto disponibile, infatti, si liberaTempi di attesa dilatatissimi che con ogni probabilità si traducono in un tunnel senza fine per chi vuole vedersi riconosciuto il diritto di essere uomo, donna e iniziare il percorso per la transizione di genere, che alle Molinette partirebbe dall'incontro con lo psicologo, con il medico e nel 97% dall'incontro con il chirurgo.Christian Ballarin, responsabile dello, sportello trans dell’associazione Maurice, spiega che ": una volta assunta la consapevolezza di intraprendere questo percorso, c’è la volontà di iniziarlo nel più breve tempo possibile. E vedere frustrata questa possibilità diventa un". Ma, come spiega sempre Ballarin, i pezzi persi dalla tradizione arcobaleno della città non finiscono qui. "E' assurdo che in tutta la città di Torino non esista un professionista di endocrinologia che possa farsi carico di queste persone.che già lo fa al Cidigem", dice il responsabile. Dal momento che l’unica endocrinologa dell’Asl Città di Torino che da decenni si occupava di identità di genere è andata in pensione e non è stata sostituita. La visita endocrinologica è un passaggio chiave nel percorso della transizione, serve per evitare che il corpo possa risentire delle cure ormonali a cui ci si sottopone e monitorarlo. Per sollevare il problema, nelle ultime settimane alcuni attivisti Lgbtq+ hanno organizzato un mailbombing nei confronti di Comune e Regione. A cui con una dichiarazione d'intenti ha risposto l’assessore alle Politiche Sociale del Comune di Torino, Jacopo Rosatelli: "Comprendiamo le difficoltà per la pandemia, ma. Ed è importante che vengano colmate in modo strutturale le carenze di organico presso il Cidigem e presso i servizi territoriali dell’Asl Città di Torino". Dopo aver incontrato gli attivisti, l'assessore Rosatelli ha chiesto un tavolo di confronto con l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi.