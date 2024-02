Mamma coraggio fa arrestare l'aggressore della figlia: ha sentito le sue urla al telefono

Una telefonata agghiacciante, che mai nessuno, figuriamoci una madre, vorrebbe sentire. Le urla e poi la comunicazione che si interrompe. Da una parte una ragazza di 18 anni, che sta subendo una violenza; dall'altra la mamma, che quando la linea cade corre in commissariato per denunciare che la figlia poteva essere in pericolo. Stavano parlando al telefono, poi l'aggressione in diretta e la paura, che diventa ben presto coraggio di fare qualcosa per difenderla.