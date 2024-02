Mamma da record: a 25 anni dà alla luce 9 gemelli, cinque femmine e quattro maschi

. La mamma, Halima Cisse, una ragazza maliana di appena 25 anni, la protagonista di questo parto più unico che raro avvenuto in Marocco qualche giorno fa. Un parto da record e con un'epilogo a sorpresa: dopo una gravidanza in cui era convinta di portare in grembo sette piccoli, ha dato alla luce altri due figli, sfuggiti alle ecografie effettuate sia in Mali sia in Marocco.ha ha detto il marito della donna, Adjudant Kader Arby, dopo la nascita dei nove gemelli. I due si erano spostati in Marocco perché il governo del Mali ha voluto farper cure specialistiche, perché preoccupato del suo. Fanta Siby, ministra della Salute del Mali, si è congratulata con le équipe mediche di entrambi i Paesi per il "felice esito". "Ora i piccoli dovranno trascorrere qualche mese", ha spiegato il professor Youssef Alaoui, direttore delladi Casablanca, dove martedì si è verificato il delicatissimo. Se tutto andrà per il meglio potrebbe trattarsi di, visto che supera la nascita di otto piccoli (concepiti in vitro) da una donna in California nel 2009, indicata dal Guinness dei primati come il parto più numeroso in cui tutti i neonati sono sopravvissuti. I figli di Halima sono attualmente in buone condizioni, nonostante alla nascita pesassero fra 500 grammi e un chilo.