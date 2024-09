Sei una mamma perfetta o entri nel caos? Inizia la scuola, piccole e grandi nevrosi di settembre

Uno degli incubi più ricorrenti è sbagliare l’orario di inizio delle lezioni, rischiando di far entrare in classe il pargolo in ritardo anche nel primo giorno di scuola. Ma a cascata sono tante le paure e i dubbi nei giorni che precedono la prima campanella dei propri figli. Detto che in una famiglia che si rispetti anche i compiti del preparare il piccolo all’inizio delle lezioni sono di solito equamente divisi tra mamme e papà, c’è un blog che spopola e che in questi giorni riceve tante testimonianze.

E’ “Mamma di m…”, il sito e la pagina social che racconta le mamme non perfette, quelle che nel preparare il corredo del figlio a scuola qualche errore, immancabilmente, lo fanno. E si sentono giudicate dalla mamma perfetta, quella che appone le etichette con il nome del piccolo o della piccola anche su ogni singolo pennarello.

Al via il nuovo anno scolastico. Per le mamme un momento impegnativo: far incastrare tutte le tessere del puzzle non è semplice

Che ha chiari orari delle lezioni e libri di testo da comprare. E che spesso coordina, con il suo carisma, le temutissime chat di classe dei genitori. Sui social il divertente e seguitissimo blog in questi giorni prima dell’inizio della scuola parla del clima tra le mamme.

La madre perfetta arriva davanti alla scuola un’ora prima e saluta tutte le insegnanti. La mamma di m…. (che chiameremo mdm) “scopre l’orario di ingresso del primo giorno di scuola mentre aspetta che aprano i cancelli davanti alla suddetta. Ovviamente non ha letto la circolare perchè ovviamente ha perso le credenziali per accedere al registro elettronico”, si legge sul blog.

"La mdm ha scordato di dare al proprio figlio la merenda, la mammabene (come viene chiamata la mamma perfetta, ndr) lo ha dotato di diverse opzioni, veg e low sugar”: e così via, in un divertente post che ha avuto grande successo. Succosi sono i commenti di madri sull’orlo di una crisi di nervi tra nuovi libri, nuovi orari scolastici e l’iscrizione ai corsi sportivi, spesso altra grande fonte di stress.

"Sono una mammabene semplicemente perché mio figlio va ancora all'asilo e l'unica cosa che devo ricordarmi di portare ogni mattina è... il bambino. Ne riparliamo fra qualche anno”, scrive Andrea in uno dei commenti che ha ricevuto più like.

"Noi abbiamo l'evoluzione della mamma-tutor: la rappresentante di classe ci manda via whatsapp tutto quello che noi mdm non vediamo, fissa in alto le circolari importanti, se nessuno reagisce ci ricorda come dove quando e persino perché”, racconta un’altra. E proprio quest’ultimo commento introduce il tema della solidarietà fra le diverse tipologie di mamme. Il post del popolare blog infatti si conclude così: “Ogni mdm dovrebbe avere una mammabene come tutrice, ops, amica”.