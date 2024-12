Maratona Telethon: su Twitch Dario Moccia supera 300mila euro

Superati 300mila euro di donazioni. La maratona di Fondazione Telethon è un appuntamento ormai consolidato di fine anno, ma questa volta a dare una grande mano alla causa ci pensa… Dario Moccia.

Il 34enne pisano, content creator e tra gli streamer più famosi in Italia, ha infatti deciso di lanciare una “Maratona Ricostituente” live su Twitch (piattaforma di streaming in diretta molto usata tra i giovani) dedicata interamente alla raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare: tutto il ricavato, tra donazioni e oggetti messi all'asta, andrà infatti in beneficenza ed è la prima volta che Telethon si serve delle nuove tecnologie per la sua attività solidale.

Un programma serrato, 24 ore su 24 con più di 70 ospiti ‘spalmati’ su 13 giorni, dal 5 al 17 dicembre 2024, tra cui altri famosi personaggi del mondo della tv, come Ciccio Valenti, Claudio Di Biagio e Giorgio Mastrota, e creator italiani di Twitch, Youtube e Instagram come Blur, Il Masseo, Marco Merrino, Davide Marra e Matteo Bruno.

Eventi live giornalieri, interviste, ‘spacchettamenti’, podcast, esperimenti al limite, notti gay o a tema drag, con Mickey Mouse o con ‘degli ingegneri’, Dario Moccia ha coinvolto la sua community e quella dei suoi compagni con il suo entusiasmo e la sua esperienza nello streaming, invitandola a donare direttamente tramite la piattaforma Twitch o partecipando ad aste benefiche realizzate insieme a CharityStars.

Un modo diverso, nuovo, che fa leva sulla potenza e pervasività del digitale per sensibilizzare anche il pubblico più giovane sul valore della ricerca e sui progetti di Telethon. Per donare su Twitch nella “Maratona Ricostituente” di Dario Moccia c’è tempo fino a stasera alle 23.59, mentre la classica della Fondazione, quest’anno giunta alla 35esima edizione, ha preso il via invece il 14 dicembre e andrà avanti fino al 22.