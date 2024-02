Maria Chiara Gavioli morta, addio alla modella e imprenditrice trevigiana

I problemi di salute e il crac di Enerambiente

La relazione con Massimo Allegri

a soli 47 anni, in casa, trovata esanime dalla colf. Così se n’è andata, ex modella e imprenditrice trevigiana. Il corpo della donna, che aveva avuto negli anni Novanta una relazione con l’attuale allenatore della, è stato ritrovato mercoledì nella sua villa di Mogliano Veneto, comune della provincia di Treviso. A stroncare la vita della giovane imprenditrice, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio.Maria Chiara Gavioli, anche madre di due ragazzi di 11 e 15 anni, era molto conosciuta negli ambienti dell’alta borghesia trevigiana e veneta. Da tempo era alle prese con problemi di salute. Il nome dell’ex modella divenne conosciuto tra il 2010 e il 2011, quando venne indagata nel, società gestita dal fratello Stefano e titolare fino al 2015, anno in cui venne dichiarata, dell’appalto per la gestione della raccolta dei rifiuti a Napoli. Nel giugno 2021 la procura di Venezia aveva chiesto il rinvio a giudizio di Maria Chiara Gavioli e di altre 19 persone, compreso il fratello Stefano. Tra le accuse c’erano tra l’altro quelle di occultamento e dissipazione del patrimonio dell’azienda a danno dei creditori.L’imprenditrice trevigiana ebbe negli anni Novanta una relazione con l’attuale allenatore della Juve, Massimo Allegri, quando ancora era un. “Era forse la storia più importante della mia vita – dichiarò a Il Gazzettino -. Ho conosciuto Max a Padova. Anche io sono scappata di casa per stare con lui, l’ho seguito a Napoli, abitavamo a Posillipo. Poi a Milano. Siamo stati insieme cinque anni, molto belli”. Poi però, l’imprenditrice si stancò di essere “sempre tenuta fuori dall’ufficialità” e quindi la storia finì.