Maria Chiara Giannetta, la carabiniera di Don Matteo terrorizzata dalle scale di Sanremo. Chi è la conduttrice della quarta serata del Festival

Maria Chiara Giannetta, chi è la conduttrice della quarta serata di Sanremo 2022

Dalla carabiniera in Don Matteo a Blanca, una giovane non vedente

La paura delle scale del Festival di Sanremo

La storia di Maria Chiara su Instagram: "Non mi tradite piedi"

sono la sua paura più grande. Tanto che, la conduttrice che accompagnanel corso della quarta serata del Festival, ha ricondiviso sul suo profilo- come gesto scaramantico - tutte le storie dei follower che la incoraggiano a suon di hashtag. La regina di questa sera è proprio lei: Maria Chiara Giannetta,e la protagonista della serie tv. "Mi sento come un'invitata a un matrimonio reale. Non appartengo a questo mondo, ma è un invito bellissimo - dichiara l'attrice -. Porterò sul palco quello che mi ha insegnato". E poi ammette: "Volevo fare quella simpatica e intelligente, ma dopo Drusilla Foer che è stata meravigliosa, dovrò cambiare strategia", scherza.Classe 1992, foggiana, Maria Chiara Giannetta è un', conosciuta soprattutto per aver interpretato il ruolo di Anna Olivieri in Don Matteo e di Blanca Ferrando nella serie Blanca. Maria Chiara inizia prestissimo a studiare recitazione. A 11 anni, infatti, recita in piccolia livello amatoriale e tre anni dopo inizia, decisa, a seguire dei laboratori di teatro. A 19 anni entra al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e poi si laurea in lettere e filosofia a Foggia. Finiti gli studi, interpreta svariati ruoli in alcuni spettacoli teatrali e nel 2014, ottenendo un piccolo ruolo in un episodio di Don Matteo.Nel 2018 arriva la svolta: Maria Chiara Giannetta viene scelta per il ruolo di, ruolo che per la prima volta nella serie tv viene assegnato a una donna. Dopo questo ruolo, debutta sul grande schermo con alcuni film: "Ricordi?" di Valerio Mieli e "Mollami" di Matteo Gentiloni. Ed ecco che arriva il 2021, quando ottiene per la prima volta nella sua carriera il ruolo dinella serie tv "", dove Maria Chiara Giannetta interpreta, una giovane non vedente che diventa consulente della polizia. Per interpretare questo ruolo, Giannetta ha dovuto seguire una lunga e difficile preparazione. "Giravo per casa e cucinavo bendata - ha spiegato l'attrice in un'intervista a Il Fatto Quotidiano -, ho lavorato con sette angeli custodi ciechi, ognuno dei quali mi ha dato un'impronta diversa che alla fine sono confluite in maniera inaspettata in un unico punto d'incontro".Quando venne chiamata daper co-condurre la quarta serata del Festival, Maria Chiara Giannetta rivelò con un post su Instagram quello che era il suo terrore più grande della kermesse:. "Lo so che devo fare un post a riguardo - scrisse su Instagram -, sono due giorni che dovrei dire qualcosa su quello che sta succedendo, cioè, si fa così no? Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto e che mi stanno incoraggiando e mi gratto per tutte le volte che ho letto le parole "scale di Sanremo". Spero di riuscire a scenderle e di non rimanere nella storia per esserci rimasta secca. Togliendo il pour parler, posso dire che sono emozionata e pronta, qualche disturbo di sonno, ma ci sta dai!".Così scrisse Maria Chiara su Instagram. Da subito i suoi follower hanno deciso di sostenerla, pubblicando storie con l'hashtage incoraggiando l'attrice. Tante le storie che oggi ha ricondiviso Maria Chiara Giannetta. Tra queste si scorge anche una sua storia, dove Maria Chiara mostra i piedi con la seguente didascalia "". Tanti follower la incoraggiano: "Forza Maria Chiara! Non ti tradiranno", le scrivono. "E se dovesse succedere? - commenta un'amica - Sti ca...". Come darle torto.