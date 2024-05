Maria De Filippi scrive ad Asia, la bimba malata di tumore e bullizzata: “È capitato anche a me, ignorali”

Asia, a soli 14 anni si ritrova a dover combattere una doppia battaglia, quella contro il tumore al rene e quella contro i suoi haters. “Sono affetta dal tumore di Wilms – spiega Asia – è un tumore raro, può svilupparsi in entrambi i reni. Il mio ha colpito un solo rene, il sinistro, che non ho più”. La malattia l’ha costretta a sottoporsi a vari interventi e a lunghi cicli di chemioterapia sostenuti presso il reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Santobono-Pausillipon di Napoli, che affronta con una forza straordinaria.

Lo stesso carattere che ha sfoderato per rispondere ad un altro tipo di sfida, anch’essa imprevedibile, arrivata via social da parte di sconosciuti. Asia ha iniziato a raccontare la sua malattia sui social sperando di trovare compagnia e conforto, e invece le sono arrivati gli insulti. “Mi sono arrivati dei messaggi in anonimo, non hanno avuto neppure il coraggio di metterci la faccia” ha detto la ragazza a chi l’ha intervistata. Cosa spinge qualcuno a scrivere dei messaggi talmente cattivi, crudeli e carichi di rabbia a una ragazzina che sta combattendo la battaglia più difficile, quella contro un tumore? “Sono dei frustrati” dice Asia. Ha reagito a questi messaggi anche l’ospedale, che ha scritto: “Asia non ha scelto di essere malata, ma voi una scelta l’avete: scegliete di restare umani. Asia sei una forza!”.

Alla ragazza è arrivato anche un altro messaggio speciale, quello di Maria De Filippi, recapitatole da Le Iene. “Ciao Asia sono Maria De Filippi. Sai, quella signora bionda con gli occhiali, che vedi in tv il sabato sera. Volevo dirti che so che sei forte, so che suoni il pianoforte, so che hai parlato di te sui social e che ti hanno scritto brutte cose. È capitato anche a me, capita un po' a tutti. Purtroppo di deficienti in giro ce ne sono tanti. Ma non devi fermarti, devi soltanto provare a ignorarli. Non spetta a te ma a qualcun altro intervenire e fare in modo che queste cose non possano succedere. Un grande abbraccio, un grande bacio e spero di sentirti presto. In bocca al lupo per tutto. Forza!”. Un messaggio che ha colpito e commosso Asia: “Che bello – ha detto – non ci credo!”.

Quella di Asia è una brutta storia di bullismo in rete. La ragazza trascorre molto tempo sui social postando spesso sue foto e storie che la ritraggono con la bandana. E proprio questo sembra aver scatenato i bulli che le hanno inviato messaggi offensivi, che la mamma ha deciso di rendere pubblici per denunciare la disumanità di quel comportamento. “Avrei potuto tagliarmi i capelli anche senza la malattia: il corpo è mio” spiega la ragazza intervistata da Le Iene. L'effetto è stata un'onda enorme di affetto e solidarietà che, sempre via social, ha travolto la piccola, fino al saluto e all'incoraggiamento del Presidente della repubblica, Sergio Mattarella, che su Instagram a commento di un video postato dall'ospedale in cui la bambina suona il piano, ha scritto: “Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri”. Un messaggio che ha inorgoglito la piccola e l'ha resa ancora più determinata a sconfiggere la malattia: "Al presidente Mattarella dico grazie per la sua sensibilità ed umanità. Asia spera di incontrarlo un giorno", ha detto Rossana, la mamma.

La mamma: “Ringrazio chi ci ha sostenuto, non esiste solo il marcio”

"La brutta storia di cui è stata vittima mia figlia ormai è alle spalle. Ringrazio quanti ci hanno dimostrato la loro vicinanza. Ciò significa che non esiste solo del marcio", dice Rossana. "Voglio dire a coloro che sono vittime di bullismo di qualsiasi tipo - aggiunge - di prendere esempio da Asia che ha saputo reagire con il suo atteggiamento positivo a commenti sgradevoli non lasciandosi mai intimidire". “Come mamma voglio lanciare un appello agli altri genitori, quello di insegnare ai nostri figli ad essere persone migliori affinché queste brutte vicende non accadano più". La ragazza ha raccontato di volersi concentrare nella lotta contro il suo nemico, quel tumore che la tiene per lunghi periodi lontana da scuola e dalle sue amiche del cuore. “Mi sono persa la gita, sono andati al mare, si sono fatti il bagno. Io non potevo, mi stavo facendo la chemio”. La stessa Asia, circondata da affetti veri come appunto la sua famiglia, gli amici e i medici che la curano, ha deciso che nessuno potrà mai ferirla e farla arrendere. Alcune persone le hanno consigliato di cancellarsi dai social, ma Asia ha deciso che non lo farà: “Non voglio limitarmi per delle persone che mi insultano perché sono stupide”.