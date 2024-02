Mediatori, pratiche collaborative e piani genitoriali: le novità della riforma Cartabia sul diritto di famiglia

Possibilmente rispondendo al mantrail futuro del diritto di famiglia sembra andare verso un de-escalation della conflittualità. O, almeno sulla carta, è quanto fa presagire la Riforma Cartabia fresca di Gazzetta Ufficiale. "Gli istituti dell'in automatico alla madre e laproducono tanta conflittualità. Le parole chiave della riforma sono invece: mediazione tra le parti, formazione sul diritto di famiglia degli operatori e piani genitoriali". Lo aveva già detto a Luce! in un'intervista a luglio 2021 l'avvocata matrimonialista Maria Luisa Missiaggia: ": per i figli, i costi, i tempi, ma anche per i coniugi stessi, che non devono litigare come bambini, ma riprendere in mano le loro vite". Oggi torna a ribadirlo l'avvocato Chiara Mazzeo, anche consigliera di parità della provincia di Pistoia, reduce dall'intenso convegno "Dalla parte dei minori. Gli strumenti di risoluzione stragiudiziale dei conflitti familiari tra la Riforma Cartabia e le nuove buone prassi". "Dobbiamo dire basta alla logica delLa dinamica rivendicativa è uno strumento esplosivo dei conflitti familiari. Quando arriva il classico coniuge tradito nel mio ufficio, glielo dico sempre: non avrà giustizia per questo tradimento o per la fine del suo matrimonio. Esiste il principio dell'autodeterminazione e le relazioni affettive possono finire. Ma genitori lo si è sempre, quindi si devono scindere i piani: E il buon professionista ti aiuta a farlo"."No. Tantissimi colleghi lavorano ancora con la logica del. L'altro giorno un avvocato che difende il marito tradito di una mia assistita ha detto candidamente che ha depositato un ricorso chiedendo lae l'allontanamento immediato della moglie dalla casa e dal figlio, perché (testuali parole) la mia assistita essendo una moglie indegna è anche una madre indegna. Mi sono detta: che cos'è? La cacciata dall'Eden di Adamo ed Eva? Questi episodi dimostrano che abbiamo un problema culturale e dobbiamo cambiare"."Dobbiamo andare verso una cultura delle Pari Opportunità nel diritto di famiglia, abolendo tanti automatismi come ad esempio l'assegnazione in automatico della casa familiare alla madre in quanto prima collocataria del figlio. Dobbiamo arrivare a una cultura di reale parità fra i coniugi"."Sicuramente lo strumento dell'quando la conflittualità fra i genitori diventa paralizzante. Sono casi in cui il figlio non riesce più a essere seguito e il giudice non sapendo che pesci prendere decide di affidarlo ai servizi sociali, mantenendo però la collocazione presso l'uno o l'altro genitore: un'arma spuntata per i servizi sociali e fonte di altre conflittualità"."Mi sembra la strada più facile da scegliere e quella più pericolosa: è uno strumento utilizzato in maniera diffusa ma non è normato e ha caratteri di eternità: il mantenimento dell'affidamento ai servizi sociali è infatti sine die e può essere applicato finché il minore non diventa maggiorenne"."In Italia non c'è letteratura in merito agli affidamenti a terzi, ma pare che gli. Di recente in Puglia e in Lazio si sono registrati casi di minori strappati alle madri a seguito di processi per violenza domestica. Inoltre, la legge 183 del 1984 dice che il minore ha diritto di vivere nella propria famiglia d'origine. Quindi, torno a dire: pensiamo ai nonni, guardiamo alle risorse della famiglia, facciamo tutto il possibile, prima di collocare il minore presso terzi"."Con la Riforma Cartabia si cerca di lavorare in un'ottica diversa. Innanzitutto è stata sollecitata l'importanza di una formazione dell'in modo che sappia dominare gli strumenti di risoluzione conflittuale del conflitto e sappia essere un: un soggetto formato nella mediazione familiare e a conoscenza anche di altri strumenti"."La buona prassi dellamolto utilizzata negli Stati Uniti. Un caso in cui la trattativa tra le parti è guidata da un: un terapeuta formato che cerca insieme ai genitori delle soluzioni consensuali per prevenire il conflitto giudiziario"."La responsabilità del giudice di famiglia nell'indirizzare le parti verso percorsi di, servizi che in Italia purtroppo sono a carico delle famiglie"."Quella del piano genitoriale. La riforma prevede che gli avvocati, nel momento in cui scrivono il primo atto difensivo, elaborino anche un, modulando l'esercizio delle responsabilità dei coniugi. Mi viene da ridere se penso ai tanti ricorsi che leggo fatti con il ciclostile, dove la prospettiva è sempre adultocentrica e mai figlio-centrica. Andare in questa direzione è invece importantissimo, perché il piano genitoriale permette da subito di contenere i genitori, di mettere loro dei paletti e apre alla possibilità di andare verso la mediazione piuttosto che il conflitto. Una volta redatti, le parti presentano i loro piani e a quel punto è il giudice che deve prendersi la responsabilità di decidere"."Sempre la riforma prevede che sia presente all'interno dei Tribunali un, che abbiano una formazione in merito alla disciplina giuridica della famiglia e alla normativa in tema di tutela delle vittime di violenza di genere, che è un altro punto cruciale..."."Di scegliere bene i professionisti e affidarsi a degli specialisti del diritto di famiglia, che sappiano mediare e che lavorino fuori dalla logica del torto e ragione, ma nell'ottica del minore".