Messico City, via Colombo il "conquistador". Al suo posto una statua per le donne indigene

A migliaia di chilometri di distanza, ma con la stessa spinta a, è stata annunciata lada un famoso viale di Messico City, capitale del Messico. Il monumento simbolo del “Paseo de la Reforma”, una delle principali arterie turistiche della metropoli. Onorato per decenni, Colombo sarà sostituito cone al loro contributo alla costruzione della nazione.Ad annunciare l'estromissione dal centro città del monumento del famoso esploratore italiano è stata la sindaca di sinistra,, sottolineando che proprio alle donne indigene ". Hanno ricoperto un ruolo fondamentale e hanno ricevuto il minor riconoscimento". In realtà, al numero 10 del celebre viale, la statua in questione ènel corso del 2020, ufficialmente per lavori di restauro dovuti aidurante una marcia per le rivendicazioni dei discendenti deinel periodo della colonizzazione europea. Il via ai lavori era stato programmato poco prima del 12 ottobre, giornata nota negli Usa comee in Messico comeche coincide con l'anniversario dell'arrivo di Colombo nelle Americhe, nel 1492. "Effettivamente è una data molto controversa e si presta ad idee contrastanti e conflitti politici", aveva dichiarato il presidenteal momento della rimozione della statua di Colombo. Molti messicani hanno antenati indigeni e sono ben consapevoli che milioni di loro. Anche per questi motivi, sono sorti molti graffiti sulla barriera di metallo allestita sul Paseo de la Riforma,il perimetro della statua di Colombo. Per la sindaca Sheinbaum, Colombo è "un grande personaggio internazionale, pertantoma spostata in una, in un parco del quartiere di Polanco". Al suo posto', nome del monumento che omaggerà tutte, e dovrebbe essere inaugurato proprio il 12 ottobre. Secondo il quotidiano El Universal, l'opera realizzataraffigurerà, esponente di una delle, tutt'ora presente in Messico. "E' molto importante dedicare un monumento alle donne indigene e alla Terra, perché se qualcuno può insegnarci come prenderci cura di questo pianeta, sono i nostri popoli nativi, ed è proprio quello che dobbiamo imparare di nuovo" ha detto Reyes al sito d'informazione messicano. Nel 2021 ricorre il- capitale dell'impero azteco, quella che oggi è- così come ilsotto i conquistadores spagnoli e ildefinitiva del Messico dalla Spagna.