MeToo, il caso più importante in Cina viene archiviato: per i giudici mancano le prove

Per i giudici non ci sono prove sufficienti, per questo il caso più importante riguardante ilè stato archiviato. Il noto presentatore, del canale televisivo di stato CCTV, è momentaneamente salvo dalleche gli erano state rivolte da, una ragazza di 28 anni che aveva lavorato con lui nel 2014.La denuncia contro l'uomo era stata mossa per la prima volta nell’estate del 2018, quando Zhou aveva pubblicato un. La ragazza, sulla scia del movimento #MeToo, che si era diffuso negli Stati Uniti e in altri paesi in seguito alle accuse di molestie sessuali compiute dall’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, si era fatta coraggio e aveva deciso di prendere parola. Ai tempi Zhu era il conduttore di un famoso programma di interviste di CCTV e anche un consigliere governativo, mentre Zhou, conosciuta online anche col, che aveva subito le molestie da parte di un superiore. Le sue accuse, però, sono diventate ben presto, dopo che, una sua amica, condivise il post sul suo account di. Come spesso accade in Paesi come la Cina, dove la libertà di espressione è fortemente limitata e le forze dell'ordine altrettanto strettamente legate al potere, il tentativo della ragazza di, in quanto lei stessa aveva raccontato di essere stata. La vicenda, tuttavia, aveva ricevuto qualche attenzione in più da parte dei media statali solo quando il conduttore aveva negato le accuse, facendo a sua volta causa a Zhou e a Xu per aver danneggiato la sua reputazione, ma per fortuna il caso venne archiviato. La giovane,, chiedendo le. Un processo consideratoper la Cina, notoriamente un paese in cui le cause per molestie sessuali non riescono quasi mai riescono ad arrivare in tribunale. Intanto, grazie al web, il suo post di denuncia era riuscito a circolare, contribuendo alla(#我也是). Purtroppo però non è bastato: martedì 14 settembre i giudici cinesi hanno diffuso un breve comunicato in cui si legge che le prove portate da Zhou Xiaoxuan "non erano sufficienti per dimostrare che il signor Zhu fosse stato coinvolto in molestie sessuali". L'imputato, dopo la sentenza, non ha espresso alcun commento sulla decisione, mentre