Miss: la Francia assolve il suo concorso di bellezza e in America Latina le reginette-spose festeggiano

Fabiola e Mariana, Moglie & Moglie

Il fidanzamento segreto

La giustizia francese ha respinto le accuse dell’associazione ’Osez le feminisme’, che a ccusava il concorso ’Miss France’ di avere carattere “sessista“ » e “discriminatorio“ e quindi contrario al diritto del lavoro. Le militanti dell’associazione avevano avviato un procedimento davanti al tribunale del lavoro nell’ottobre 2021, sostenendo che gli organizzatori del concorso imponevano clausole discriminatorio alle giovani candidate, come le condizioni di ammissione (almeno un metro e 70 di altezza ed essere “rappresentative della bellezza“).I probiviri di Bobigny, alle porte di Parigi, hanno riconosciuto "l’esistenza di un lavoro e di un processo di reclutamento" nella selezione delle candidate al concorso di bellezza ma hanno respinto le altre domande delle femministe. Le quali denunciano “una decisione intollerabile che protrae il reclutamento discriminatorio e illegale“. L’associazione si è riservata la possibilità di. Le femministe contestavano poi la natura del rapporto giuridico fra gli organizzatori e le candidate, che dall’anno scorso firmano un contratto di lavoro con la produzione dello spettacolo in qualità di "modelle". Per le femministe, però, tale rapporto di lavoro dovrebbe aver inizio non tre giorni prima del concorso, ma fin dalle selezioni regionali. Nell’udienza dello scorso novembre, la presidente della Società Miss France, Alexia Laroche-Joubert, aveva affermato che la questione non la riguardava essendo lei responsabile della sola elezione nazionale.Un’altra storia in ambito di bellezze da passerella arriva dall’America Latina, e questa volta si parla di nozze. Che una miss si sposi non fa scalpore, e nemmeno che due convolino a nozze lo stesso giorno. Cosa ben diversa è stato per due reginette di bellezza che si sono sposate tra loro, diventando di fatto Moglie & Moglie. Si tratta diche si è unita in matrimonio con un’altra bellissima,. La loro storia d’amore, a lieto fine e coronata dai fiori d’arancio, è iniziata ad un concorso di bellezza in Thailandia, al quale entrambe si ritrovarono a partecipare. Galeotto fu dunque Miss Grand International ed è proprio lì, in passerella, che scoccò la scintilla. Poco importa il risultato finale, ovvero che Mariana Varela si sia classificata sesta e Fabiola Valentín ottava. Quel che conta è che sono entrambe arrivate prime l’una nel cuore dell’altra. Una relazione che èChe la storia fosse seria, e non una semplice passione, lo si poteva già intuire dalla durata del loro fidanzamento, di ben due anni. Fino a quando entrambe hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione annunciando le nozze con un romantico video sul web, con tanto di richiesta “Vuoi essere mia moglie?” su un bigliettino con le fedi intrecciate e un “Te amo” con petali di rose.“Dopo che abbiamo mantenuto privata la nostra relazione per tutto questo tempo – hanno confidato le due giovani Miss – abbiamo smesso di nasconderci e deciso di aprire le porte in occasione di un giorno speciale”. Nonostante il loro pubblico e solenne “sì”, le foto delle fedi e di loro due vestite entrambe in bianco, qualcuno ha malignamente messo in dubbio la sincerità del loro amore, arrivando persino a liquidare la loro storia come una semplice trovata pubblicitaria. Ma le due reginette di bellezza rispondono coi fatti e candidamente ammettono: “Non ci importa delle critiche dei benpensanti”. Si sono unite in matrimonio il 28 ottobre 2022 al Centro Judicial de San Juan diin una data speciale, quella che coincideva con le celebrazioni del Pride Wek in Argentina. Ma tra baci, feste, sguardi sognanti e vacanze, come stanno proseguendo le cose tra loro? È presto detto: con l’inizio del nuovo anno si sono fatte immortalare abbracciate l’una all’altra con tanto di bacio appassionato ben augurante per il 2023 appena iniziato. Il post su Instagram di Mariana Varela a Fabiola Valentin parla di un matrimonio che sta andando a gonfie vele: “Che anno fantastico amore mio! – scrive Mariana – Che benedizione averti nella mia vita. Sono la moglie più fortunata, vivo ogni tappa con te e accolgo il nuovo anno nel migliore dei modi. Ti amo”. E in un altro post parla di “un nuovo anno pieno di cose incredibili da vivere e godere”.