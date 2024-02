Molestata in diretta tv, Greta Beccaglia non si arrende: "Vado avanti sulla mia strada". L'aggressore intercettato: "Chiedo scusa"

Qui il video dell'episodio

è una cronista di stadio, sa che gli imprevisti con i tifosi sono all'ordine del giorno. Ma la sera di sabato 27 novembre, dopo Empoli-Fiorentina, si è passato il limite. La cronista pratese, 27enne, aspirante giornalista dell'emittente Toscana Tv, si è ritrovata da sola in un inferno di. Nell'indifferenza generale. Intanto, grazie alla trasmissione Le Iene, sarebbe stato intercettato e identificatodel gesto, che avrebbe chiesto scusa pubblicamente alla giornalista. Gli atti relativi al caso sono stati trasmessi alla Procura di Firenze . La giornalista stessa ha presentato regolare querela alla Questura fiorentina ed è stato aperto un. Nel frattempo, gli agenti del commissariato di polizia di Empoli, hanno individuato il presunto responsabile delle molestie: si tratterebbe di un tifoso della Fiorentina,, che al momento risulterebbe l’unico indagato. Per lui. L'identificazione dell'aggressore è stata possibile incrociando le immagini delle molestie in tv con quelle riprese dalle telecamere di sorveglianza dello stadio. Nel frattempo vanno avanti le indagini da parte del commissariato di Empoli per identificareche sarebbero resi responsabili diverso la giornalista nella stessa serata. La ragazza ha parlato di almeno altre tre persone. Per Serrani è arrivato uncome ha annunciato il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, dopo averne parlato col prefetto di Firenze Valerio Valenti. "". Sono queste le parole del 45enne accusato dell'aggressione, che fa il ristoratore in provincia di Ancona e ha una compagna ed una figlia, a La Zanzara su Radio 24. "Ho chiesto scusa e ci mancherebbe. Non volevo parlare con nessuno, solo andare alla macchina. Ho sbagliato., quando lei vorrà". E sulla denuncia sporta dalla giornalista risponde: "Cosa devo dire, ho sbagliato. A casa mi hanno detto. Sanno che non sono una persona cattiva. Stiamo passando tutti i dispiaceri possibili del mondo". Oltre alle scuse, però, l'uomo ci tiene a precisare un particolare, replicando all’accusa di aver sputato prima di palpeggiare Beccaglia: "Stavo tossendo," e conclude dicendo: "Non sto bene, guardate dove è finita questa cosa per uno sbaglio. Uno lavora una vita, si crea una vita e poi guardate cosa succede". "Domani (martedì 30 novembre, ndr) se sarà possibile andrò allo stadio a seguire Fiorentina-Sampdoria, ma voglio tornare a lavoro, a fare quello che amo. Nonostante quello che mi è successo. Anzi da questo episodio ne traggo", ha dichiarato la ragazza in diretta tv su Rai 1."Durante il collegamento a fine partita di solito mi fermo a intervistare i tifosi, a un certo punto uno da dietro prima si porta la mano alla bocca, poi mi palpeggia il sedere e scappa. Cerco di restare calma e gli dico che 'questo non si può fare'. Poi avvicino un ragazzino che dice cose irripetibili sugli empolesi. Un incubo"."Mi sono sentita sola, stimo molto Giorgio e credo che da studio non abbia capito subito che cos'era successo"."Durante un'altra intervista, uno dei tifosi mi ripeteva 'sei bellissima' con gli occhi spiritati, altri più lontani mi urlavano frasi irripetibili. A telecamere spente, un tizio incappucciato si è scagliato contro di me tentando due volte di palpeggiarmi nelle parti intime. Lo ha scacciato il cameraman. Sono cose che non dovrebbero mai succedere. Ero a lavorare, pretendo rispetto come giornalista e come donna. E mi domando: stavolta è successo davanti alla telecamere. Quante altre ragazze ogni giorno subiscono violenze simili nel silenzio più assoluto?"."In un secondo collegamento mi ha invitata a difendermi come potevo e ha condannato l'episodio. Vi prego di non metterlo in croce, sui social si vede e si sente solo una parte della trasmissione"."Vado a fare denuncia, non si può tollerare. Tante volte ho fatto le interviste a fine gara a contatto con i tifosi, mai mi ero ritrovata quasi da sola a difendermi. Anche il cameraman era sconvolto: mai vista una cosa simile. Tanto più che proprio i calciatori erano scesi in campo mostrando il simbolo rosso della Giornata contro la violenza sulle donne"."Bene, resto convinta di quello che faccio e vado avanti. Dirò di più: meglio sia toccata a me una cosa simile, ho abbastanza personalità per sopportarla, piuttosto che una collega più giovane e inesperta"."Domani sera (martedì 30 novembre, ndr) sarò allo stadio per le interviste di Fiorentina-Sampdoria. Chi dice che abbandono la professione si sbaglia, è una falsità"."Il fatto che non posso andare a lavorare tranquillamente solo perché sono una giovane donna: quello che è accaduto dimostra quanto siamo indietro nel rispetto minimo fra i sessi. Il cameraman mi ha detto che non aveva mai assistito a una scena del genere in tanti anni di professione. Sono sconvolta e impaurita"."Ho ricevuto una valanga di messaggi di solidarietà, soprattutto dagli uomini, resto convinta di essere sulla strada giusta per fare la giornalista, è il mio sogno. Non sarà questo episodio, seppur gravissimo, a fermarmi". La vicenda di Greta Beccaglia sta raccogliendo numerose reazioni ( leggi qui ): lei stessa,, aveva chiesto aiuto per identificare e denunciare l’uomo che l’ha molestata. Martedì sarà allo stadio perché invitata da, presidente della Fiorentina, in tribuna autorità per dare vicinanza e solidarietà a lei e un segno di condanna sull'accaduto Dal mondo del giornalismo, è arrivata la reazione di: dalle sue storie Instagram esprime vicinanza per Greta Beccaglia e sottolinea come si tratti di un gesto "riprovevole e intollerabile. Vergogna". Le fanno compagnia anche i piani alti della politica. Sulla vicenda si sono espresse infatti alcune delle più alte cariche dello Stato. Il presidente del Senatoha scritto: "Basta con la violenza sulle donne! La mia solidarietà alla giornalista Greta Beccaglia. Mi auguro che quelle inaccettabilisiano perseguite senza esitazioni". Medesimi toni anche per il presidente della Camera, che dai social aggiunge: "Quello che è successo a Greta Beccaglia non è accettabile, non può essere derubricato in alcun modo. È un episodio diche va condannato senza esitazioni. Alla giornalista va la mia solidarietà". "Sono cose che feriscono - ha detto il presidente del Coni- soprattutto a poche ore dalla celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne". La città di Firenze si stringe attorno alla giornalista aggredita. Vorrei dire a Greta - ha affermato il sindaco- che ha fatto bene, benissimo, a denunciare, il suo è un esempio per tante donne".