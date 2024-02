Molestie sessuali in sala operatoria, il MeToo travolge la chirurgia inglese

La ricerca del British Journal of Surgery e i dati raccolti

Il 40% ha ricevuto commenti inappropriati

Il settore sanitario e gli squilibri di genere

Alcune testimonianze: "Violentata da un superiore"

Le molestie anche in sala operatoria

La risposta del General Medical Council e il commento della dottoressa Cuming

Una scommessa per il futuro

Negli ultimi cinque anni, il panorama chirurgico all'interno del(NHS) del Regno Unito ha registrato cifre inquietanti riguardo alle molestie sessuali. Precisamente, circa. Questo dato allarmante ha portato alcuni a parlare di un vero e proprio "movimento #MeToo" specifico per il mondo della chirurgia.Una recente ricerca dell’, pubblicata sul prestigiosoe successivamente portata all'attenzione del grande pubblico grazie alla divulgazione da parte di media autorevoli come lae il, ha rivelato chenon consensuali o indesiderate sul posto di lavoro, spesso da parte di colleghi o superiori.Un’altra percentuale significativa,prese in esame dal rapporto, ha invece riferito di essere statariguardanti il proprio aspetto fisico. Questo tipo di comportamento, che può sembrare meno grave rispetto alle aggressioni dirette, contribuisce invece ae discriminatorio. Inoltre,ha evidenziato di averdi natura esplicitamente sessuale durante l'orario lavorativo, un chiaro segnale di una cultura professionale che necessita di profondi cambiamenti per garantire rispetto, dignità e sicurezza a tutte le lavoratrici. Lo studio ha inoltre portato a galla benperpetrata a danno delle chirurghe del Regno Unito.La ricorrenza di atti inappropriati nel contesto chirurgico, unita alla frequente mancata denuncia di tali comportamenti, mette in luce un profondoche permea l'intero settore medico-chirurgico. Questa problematica non si limita a singoli episodi isolati, ma sembra essere radicata nella stessa struttura e cultura del settore. Le rigide gerarchie presenti negli ospedali e nelle strutture mediche, spesso dominate da figure maschili in posizioni di potere, insieme agli squilibri di genere, sono emerse come le principali forze motrici dietro questo problema diffuso. L'ancoraggio a tradizioni obsolete e la resistenza al cambiamento inaspriscono ulteriormente la situazione, rendendo urgente la necessità di riforme mirate e di una rinnovata sensibilizzazione sulla parità di genere e sul rispetto nei luoghi di lavoro sanitari.Una donna, la cui identità è rimasta ignota per motivi di privacy e protezione legale, ha avuto il coraggio di raccontare la sua drammatica esperienza. Anne (nome di fantasia), pur senza utilizzare la parola mai la parola "stupro", ha raccontato con fermezza un'aggressione subita qualche tempo fa. Durante un convegno medico professionale, Anne, all'epoca tirocinante desiderosa di apprendere e di costruirsi una carriera nel settore medico, si è trovata in una situazione di vulnerabilità nei confronti di un medico con una posizione gerarchica ben più elevata. L’uomo, di cui si fidava ciecamente, le. Questo episodio mette in evidenza le potenziali dinamiche di potere e gli abusi che possono verificarsi anche in contesti professionali reputati sicuri e rispettosi. Anche la Dott.ssa Liz O'Riordan, chirurga oncoplastica in pensione, si aggiunta al coro di voci femminili in ambito sanitario, svelando di aver subito numerose molestie sessuali durante la sua carriera."Questo va dall'essere in una sala operatoria dove uno specialista mi ha domandato con chi stessi facendo sesso e poi mi ha fatto una, al trovarmi a un party natalizio dove un altro specialista sposato mi si è avvicinato, ha premuto la sua erezione contro di me e ha detto 'non è tradimento se ti bacio sulla pista da ballo'".Un’altra indagine, pubblicata nel mese di maggio dal British Medical Journal con la collaborazione del famoso quotidiano britannico The Guardian, aveva già individuato circa 35.600verificatisi nelle strutture del NHS in Inghilterra nell'arco degli ultimi cinque anni. Di fronte a questi dati, il General Medical Council, l'ente di supervisione medica del Regno Unito, ha prontamente risposto esortando l'adozione di una politica dinei confronti di qualsiasi forma di molestia sessuale ed evidenziando la necessità di misure preventive e punitive più rigide. Anche, presidentessa del Forum delle chirurghe al Royal College of Surgeons dell’Inghilterra, ha sottolineato la crescente necessità di aggiornare e potenziare i processi di controllo all'interno del panorama sanitario. Riflettendo sulle rivelazioni dell'ultimo studio, la Dott.ssa Cuming ha proposto la creazione di un'entità indipendente col compito cruciale disugli episodi di molestie segnalati, garantendo che ogni caso venga esaminato con la dovuta diligenza e trasparenza per creare un clima di maggiore fiducia e sicurezza nel settore.Gli esiti della ricerca sono stati formalmente presentati alle più influenti autorità sanitarie del Regno Unito, mettendo in evidenza la pressante necessità di rinnovate strategie e azioni per assicurare un ambiente ospedaliero sicuro e privo di discriminazioni. Il documento elaborato dall’Università di Exeter si sofferma con particolare attenzione sulla. Queste giovani professioniste, trovandosi agli inizi della loro carriera, si ritrovano spesso a, e in alcuni casi, molestie manifeste da parte di figure gerarchicamente superiori. Questa dinamica non solo mina il benessere delle tirocinanti, ma potrebbe scoraggiare anche molte giovani donne a intraprendere la carriera medica. La ricerca, pertanto, sottolinea con enfasi l'urgenza di instaurare una cultura di "tolleranza zero" nei confronti di tali comportamenti. E non solo. Emerge la necessità di implementare sistemi che offrano un vero, garantendo loro l'opportunità di denunciare in sicurezza e di essere ascoltate senza temere alcun tipo di ripercussione.