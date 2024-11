È morta la volontaria Cinzia Billeri. “Ha aiutato centinaia di animali”

Empolese Valdelsa, 18 novembre 2024 – Umiltà e grande umanità. Erano questi, da quanto abbiamo appreso, i due tratti distintivi di Cinzia Billeri, venuta a mancare a 67 anni. Oltre ai familiari, c’è un mondo di amici che in queste ore la piange in tutto l’Empolese Valdelsa.

Un mondo che con lei ha condiviso impegno, disponibilità e amore per il prossimo. Che si trattasse di persone o animali. Cinzia è stata una delle prime sostenitrici dell’associazione Amici animali a 4 zampe odv, “il suo nome è all’interno del nostro statuto e ci ha aiutato attivamente sul territorio in tutti questi anni”, dicono. “Prima ancora della nascita del Parco canile – scrive l’associazione La valle incantata di Lajatico – con Cinzia abbiamo operato tanto tempo all’interno del Canile Le Querce di Fucecchio, cercando di curare e adottare i cani ospiti al suo interno. Tante le apericene organizzate in favore della nostra associazione e tanti eventi portati avanti a Fucecchio per sensibilizzare la causa del randagismo”.

Cinzia è venuta a mancare dopo aver lottato contro una grave malattia che, alla fine, non le ha lasciato scampo, spegnendo il suo sorriso e la sua voglia di aiutare gli altri. Quella generosità che è stata il suo modo di essere e di vivere. Billeri ha sempre lavorato nel settore commerciale del conciario di Santa Croce fino ad un po’ di anni fa ed ora era in pensione, ma nello stesso tempo è sempre stata attiva nel campo del volontariato aiutando tanti animali in difficoltà, ha reso felici tante anime indifese e tante famiglie.

È stata attiva in tante realtà in passato, dai primi passi al Gattile di Empoli, all’ex canile di Fucecchio: insomma non si è mai tirata indietro con nessuno ed era sempre pronta a dare una mano. Era circondata da tante persone che l’amavano e la stimavano per il suo impegno e per la suo essere una persona straordinaria. Un’amica di Cinzia ricorda: “Si spendeva con grandissima generosità – spiega –. È stata una donna molto riservata, non le piaceva mettersi in mostra, ma si dava tanto da fare. Quanti mercatini ha organizzato insieme a tutte noi per raccogliere fondi con cui comprare il cibo per gli animali. E se qualcuno aveva bisogno anche soltanto di una parola, lei c’era sempre”.

La notizia della morte della 67enne ha destato vasto cordoglio e sgomento su tutto il territorio. Tantissimi i messaggi sui social: “Grazie a te abbiamo adottato tre bimbi pelosi – si legge in uno dei post –. Con il tuo impegno hai resto questo, un posto migliore”. “Perdiamo una grande persona”, aggiunge un’altra amica. “Come volontari ci stringiamo alla sorella Monica per questa terribile perdita – scrive l’associazione –. Cinzia aveva sempre una parola bella per tutti e non si voltava mai quando gli animali erano in difficoltà. Oggi perdiamo una grande volontaria sul territorio”.

Fino ad ieri sera la salma è stata esposta nella cappelle del commiato dell’ospedale di Empoli. L’ultimo saluto a Cinzia sarà oggi alle 12 nella chiesa Collegiata di Fucecchio.