Morto Louis Gossett Jr., primo nero a vincere l'Oscar come miglior attore non protagonista

È morto a 87 anni Louis Gossett Jr., il primo nero a vincere un Premio Oscar come miglior attore non protagonista e vincitore di un Emmy per il suo ruolo nella miniserie televisiva “Roots”.

“Ha combattuto il razzismo con dignità”

A darne per primo la notizia è stato Neal L. Gossett, cugino di primo grado dell’attore, che parlando con l'Associated Press ha affermato che il noto parente è deceduto a Santa Monica, in California. Un comunicato della famiglia ha poi spiegato che Gossett è morto venerdì mattina, ma non sono note le cause del decesso.

Ancora Neal L. Gossett ha ricordato affettuosamente il cugino come un uomo che ha camminato al fianco del leader sudafricano, e pioniere dei diritti dei neri, Nelson Mandela, come un grande raccontatore di barzellette e soprattutto un uomo che ha affrontato e combattuto il razzismo con dignità e umorismo. “Non contano i premi, non importa lo sfarzo e il glamour, le Rolls-Royce e le grandi case a Malibu. Si tratta dell'umanità delle persone per cui si è battuto”, ha detto.

Cenerentola al contrario

Louis Gossett ha sempre pensato alla sua carriera nel cinema come alla storia di Cenerentola… al contrario: il successo lo ha trovato fin da piccolo e lo ha portato fino al premio Oscar per “Ufficiale e gentiluomo”, affiancando così un altro nome noto dello spettacolo nella bacheca degli Academy Awards ‘inclusivi’, Sideny Poitier, primo a vincere una statuetta come miglior attore protagonista nel 1964 e prmiato alla carriera nel 2002.

Aveva ottenuto il suo primo ruolo sul set di “You Can't Take It with You”, una produzione del suo liceo a Brooklyn, mentre era stato escluso dalla squadra di basket per un infortunio. “Morivo dalla voglia di recitare, e anche il mio pubblico (se ne accorse)”, ha raccontato nel volume. anche per questo fu il suo insegnante di inglese a spingerlo perché andasse a Manhattan per fare un provino per “Take a Giant Step". Ottenne la parte e debuttò a Broadway nel 1953, ad appena 16 anni.

Gossett è diventato il terzo candidato nero all'Oscar nella categoria degli attori non protagonisti nel 1983, quando poi si aggiudicò il riconoscimento per la sua interpretazione dell'intimidatorio istruttore dei Marine Foley, recitando accanto ad attori del calibro di Richard Gere e Debra Winger. Per lo stesso ruolo ha vinto anche un Golden Globe. “Più di ogni altra cosa, è stata un'enorme affermazione della mia posizione di attore nero”, ha scritto nel suo libro di memorie del 2010, “An Actor and a Gentleman”.

Gossett ha raggiunto la fama nel piccolo schermo interpretando il ruolo di Fiddler nell'innovativa miniserie del 1977 "Roots", che raccontava le atrocità della schiavitù in TV.