Murales, poster, disegni: nei 22 mesi di prigionia il contributo del mondo dell'arte per Patrick Zaki

Patrick Zaki è uscito dal carcere l'8 dicembre 2021. Nei 22 mesi di detenzione nel carcere egiziano, l'Italia non ha mai abbassato l'attenzione verso di lui, non abbandonandolo mai.. Non si contano i contest artistici e le opere realizzati in suo nome, ne abbiamo selezionate alcuni. Disegni, vignette, poster che hanno contribuito, dal suo arresto avvenuto il 7 febbraio 2020, a fare pressione politica e sociale sul governo di al-Sisi perché Patrick ritrovasse la sua libertà. Oggi Zaki è finalmente libero, anche se ancora non assolto, e Luce! festeggia la sua libertà ritrovata con un muro virtuale di solidarietà che nei mesi più bui è stato issato in suo nome. [gallery size="medium" ids="16730,16731,16726,16722,16729,16727,16725,16723,16724,16728,16740,16741,16742"]