Nancy Hauck, la 56enne americana darà alla luce sua nipote: gesto d'amore o una forzatura?

Per alcuni sono meraviglie concesse dalle moderne tecniche di inseminazione , per altri rappresentano forzature. Non è il primo caso: anche in Italia - prima delle restrizioni legislative - era accaduto che una sorella portasse in grembo e partorisse il figlio per l'altra, impossibilitata a farlo per motivi di salute. Il nuovo caso vede protagonista una donna americana, Nancy Hauck, di 56 anni, darà alla luce sua nipote. proprio così: porta infatti in grembo la creatura di suo figlio e sua nuora. “Non ero preparata a questo – ha dichiarato la futura mamma e nonna alla stampa statunitense – ma sono felice di condurre la gravidanza e mettere al mondo la figlia di mio figlio”.Nancy si è offerta come madre surrogata al fine di aiutare il figlio Jeff, 32 anni, e la nuora Cambria, 30, a diventare genitori per la quinta volta. I due hanno già due coppie di gemelli: Vera e Ayva, 3 anni, e Diseal e Luka, 11 mesi. Il nuovo parto in famiglia è previsto per il mese di novembreNel settembre dello scorso anno, Cambria ha subitodopo il secondo parto. Pertanto non può più diventare madre. Nonostante siano passati 26 anni dalla sua ultima gravidanza, appena i medici hanno dato l’ok, la suocera non ci ha pensato su due volte ad offrirsi come madre surrogata. l figlio e la nuora desideravano un bambino ma non potevano più portare avanti una gravidanza. E così la mamma ha fatto tutto quel che poteva per aiutarli: si è offerta per portare in grembo, con una maternità surrogata, la futura nipote. È la storia di Nancy Hauck, 56 anni dello Utah, e la sua famiglia. La nuora Cambria, trentenne, aveva subito un’isterectomia salvavita dopo l’ultimo parto e non era più in grado di portare a termine la gravidanza. Così Nancy, nonostante l’età, si è offerta volontaria per esaudire il sogno della giovane e del figlio Jeff, 32 anni: nel suo grembo oraLa nuova arrivata in famiglia è attesa per il prossimo mese di novembre. "Mi sento molto felice di avere una mamma così altruista e amorevole che è disposta a fare quel tipo di sacrificio per la mia famiglia – ha commentato Jeff, il figlio 32enne di–. Avendo sperimentato oltre quattro anni di trattamenti per l’infertilità, sapevo quanto può essere complicato il processo e dubitavo che fosse possibile per lei portare un bambino per noi, ma sono rimasto estasiato dall’idea che si è offerta lei per noi"."Mia suocera si sta sacrificando così tanto per noi e per la nostra famiglia e ci sentiamo così grati", è stato invece il commento di Cambria. "È stata a dir poco sorprendente e piena di così tanta luce e grazia – ha aggiunto –. Dicono che la gravidanza arrivi con un fulmine a ciel sereno, ma quella di Nancy è un faro completo" . "Non può esistere nessun corrispettivo economico per una cosa del genere - il commento commosso di Jeff Hauck, 32 anni, tutto quello che posso fare è seguire l’esempio che i miei genitori hanno dato e cercare di dare loalla mia famiglia e agli altri".Complessa la legislazione che regola pance e gameti donati in famiglia, la cosiddetta ““. Negli Stati Uniti da anni si afferma la tendenza a usare per concepire figli in provetta seme, ovociti e pance di consanguinei (fratelli, sorelle, madri) per superare l’infertilità: già nel 2017 il Comitato etico della American Society for Reproductive Medicine aveva dato vita a “Using family members as gamete donors or gestational carriers“ (Usare componenti della famiglia come donatori di gameti o gestanti portatrici), un documento che si occupa appunto di quelle particolari combinazioni di fecondazioni in vitro per cui la coppia che ha bisogno di gameti o uteri in affitto se li procura in famiglia, fra i parenti più stretti.C’è un’espressione precisa per indicare tutto questo: “, e può essere di tipo “intragenerazionale“, cioè nella parentela “orizzontale“ – fra sorelle in cui una cede ovociti all’altra, o tra fratelli per i gameti maschili, o fra cugini o comunque persone della stessa età – o !intergenerazionale“, cioè nella parentela verticale: una figlia che cede i propri ovociti alla madre, una madre che fa da surroga per la figlia, un figlio che cede il suo sperma al padre, e via dicendo.Secondo gli autori del documento, la "riproduzione collaborativa" ha indubbi vantaggi: riduzione dei costi e dei tempi di attesa, e soprattutto la possibilità di(ma è necessario avere disponibilità economiche per accedere a queste tecniche di inseminazione). Fra le perplessità, il Comitato ribadiva chedalla "riproduzione collaborativa", dichiarando la loro impotenza quando chiedono alle leggi degli Stati di stabilire le linee ereditarie rispetto ai vari soggetti della "riproduzione collaborativa" qualora questi morissero senza fare testamento.La legislazione italiana vieta la pratica della maternità surrogata , reato definito nella legge 40 del 2006. Le pene sono la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il testo base adottato dalla commissione aggiunge che “le pene si applicano anche se il fatto è commesso all’estero”. Nell'aprile scorso La Commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo base della legge che propone di perseguire la maternità surrogata come reato universale, anche se commesso all’estero. Come testo base è stato adottato quello di Giorgia Meloni e resta abbinata anche la pdl Mara Carfagna, come ha annunciato la relatrice Carolina Varchi (Fdi). FI e Lega hanno votato con Fratelli d’Italia, il Movimento 5 stelle e il Pd contro.La maternità surrogata è una forma di procreazione assistita . In sostanza, una donna viene fecondata, in modo naturale o con l’impianto dell’ovulo, e accoglie nel suo grembo il nascituro con l’accordo di consegnarlo alla persona o alla coppia che aveva commissionato l’incarico e che così riceve un figlio. La surrogazione di maternità, in particolare, si ha quando una donna si presta a portare a termine un’intera gravidanza fino al parto, accogliendo un embrione generato su iniziativa di single o di coppie, normalmente incapaci di generare o concepire un bambino. Esistono due tipi di surrogazione di maternità: quella “” e quella ““. Nel primo caso laavviene senza un compenso pecunario, nel secondo caso è invece previsto. Ine in, una delle mete più frequenti delle coppie o delle persone che ricorrono alla maternità surrogata, esistono leggi che regolano sia la GPA altruistica che quella retribuita. Negli Stati membri dell’Unione europea dove la pratica è legale, come l’, la, la, non è previsto e permesso un contributo pecunario alla gestante.