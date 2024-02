Naomi Campbell mamma a 51 anni: "Mia figlia è la cosa migliore che ho fatto. Non l'ho adottata"

Naomi Campbell mamma a 51 anni: "Mia figlia non è stata adottata"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)

"Fare la modella a 51 anni è snervante"

Quando nel 2017 disse: "Grazie alla scienza posso avere figli quando voglio"

Perdiventareè "la cosa migliore che abbia mai fatto". Così la top model inglese racconta a British Vogue, che per il nuovo numero del mese di marzo ha deciso di metterela stessa Naomi Campbell conavuta dalla supermodella nel mese di maggio dell'anno scorso.È la prima volta che Naomi Campbell rivela al mondo la sua. Non aveva mai rilasciato alcuna dichiarazione o intervista dopo la nascita di sua figlia. Ma adesso ha deciso di rompere il silenzio, dichiarando a British Vogue che "sapevo che un giorno avrei avuto un bambino" (questo il titolo della copertina del nuovo numero di British Vogue). La top model presenta quindi per la prima volta al mondo la sua bambina, che non era mai stata mostrata in volto, nemmeno quando Naomi Campbell annunciò su Instagram nel maggio del 2021 che era diventata mamma. Così scrisse nel suo post su Instagram lo scorso maggio: "Una piccola benedizione ha scelto me come sua madre. Sono così onorata di avere quest'anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame permanente che ora condivido con te, angelo mio. Non c'è amore più grande".Nell'intervista a British Vogue mamma Naomi vuol far sapere che la sua bambina non è statae che solo in pochissimi sapevano della sua maternità. "Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che ero in attesa - spiega la topmodel -. Ma lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto". E chissà, non è escluso che in futuro: "Perché no?", commenta la supermodella inglese nell'intervista a Vogue. Nel frattempo, "sto rispolverando le filastrocche, giocando e scoprendo quanti fantastici nuovi giocattoli ci sono là fuori nel mondo, così come le bambole: cose che non avrei potuto nemmeno sognare", dice Naomi entusiasta di essere diventata madre. Ora infatti la sua attenzione è tutta per la piccola bambina. "Mia figlia viene prima di tutto - sottolinea la topmodel - Tutto quello che faccio, lo faccio per lei. Tutto qui. Questo vuol dire essere completamente altruista, vero?", si chiede Naomi Campbell.Nell'intervista a Vogue, Naomi Campbell si sofferma a riflettere anche sulla sua vita e. Un lavoro, che la stessa Naomi dice di amare ancora ma via via che il tempo va avanti e gli anni passano, diventa sempre più "snervante". E spiega: "Ho 51 anni e sfilo con ragazze che ne hanno 18! È fantastico stare con i giovani, ma devo dire che in una delle due ultime sfilate mi sono ripetuta continuamente: "Forza, alza i piedi! Perché cammini così lentamente?".Naomi Campbell ha voluto sottolineare di non aver adottato la sua bambina, perché in molti anche sui social dubitavano potesse avere una bambina a 50 anni. Nel 2017, parlando con ES Magazine, la stessa Naomi Campbell disse: "Desidero avere figli, grazie alla scienza penso di poterli avere quando voglio". E alla domanda se avrebbe avuto lei stessa il bambino o lo avrebbe adottato, lei rispose semplicemente con "Forse. Forse... forse". In particolare, nell'intervista a ES Magazine, Naomi sottolineò che non voleva essere unae che voleva trovare un partner e un compagno adatto per lei: "Voglio una. Penso che sia importante", disse Naomi.