Natalie, la bagnina coraggiosa che fa nascere un bimbo in piscina. "È andata oltre se stessa"

"Sei il salvagente per tutti": la determinazione della bagnina

L'omaggio social a Natalie

Se esistesse il premio come miglior bagnina del mese sicuramente lo avrebbe vinto lei., 18 anni,all’interno della piscina YMCA, in. La mamma del piccolo si stava infatti godendo una giornata di relax quando è entrata in travaglio.Quandoe suo marito,, sono andati in piscina, sapevano della possibilità dell'arrivo del figlio, visto le settimane di ritardo. La mamma di 29 anni ha affermato che una delle uniche cose che l’ha aiutata a sopportare il dolore mentre aspettava il parto era lo stare in. “Sapevamo che il bambino sarebbe arrivato. Semplicemente non sapevamo se sarebbe stata una settimana, due settimane o oggi”, ha dichiarato qualche giorno fa Tessa. La donna ha ammesso di aver sentito alcune contrazioni moderate prima di andare a fare una nuotata, ma non pensava che fossero un valido indicatore dell’arrivo del bambino. Le sueperò, si sonoproprio mentre è entrata in piscina. Suo marito ha preso immediatamente il telefono per chiedere aiuto. Ed è proprio qui che è intervenuta Natalie. Mentre usava un walkie-talkie per informare i dipendenti della situazione, gridando ad altri nuotatori di chiamare i servizi di emergenza, ha afferrato une degli asciugamani e si è precipitata ad aiutare la. "Sono rimastae non sono andata fuori di testa, perché è quello che devi fare in questo lavoro. Non puoi davveroo aspettare che arrivi qualcun altro. Tu sei il bagnino, sei il” ha dichiarato la giovane eroina. Natalie ha sorretto la testa della madre incinta mentre il padre ha aiutato il piccoloa venire al mondo.Oltre a congratularsi con la coppia felice "per il loro splendido piccolo", l'settentrionale ha condiviso un messaggio speciale a Natalie sui social media, osservando che fare nascere "un bambino durante il suo turno domenicale" era "qualcosa di sicuramenteche deve svolgere quotidianamente" aggiungendo: "Formiamo i nostri bagnini a rispondere in caso di emergenza, ed è esattamente quello che ha fatto Natalie. Quando si è resa conto che Tessa stava andando in travaglio, è andata oltre se stessa rispondendo con. La salute di Tessa e Toby era ed è fondamentale, e siamo estasiati dal fatto che stiano bene". Ma non è finita qui. Il neonato della coppia, il figlio Toby, è stato dotato di unper entrare in piscina e chissà se in futuro seguirà le orme della sua eroina.