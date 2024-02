Nato il primo figlio concepito dopo la morte del padre in Portogallo

in Portogallo

"Oggi il nostro mondo è diventato più luminoso, Guilherme è nato alle 11:09 con 3,915 chili e 50,5 centimetri", ha rivelato la mamma, Ângela Ferreira, su Instagram. Era stata lei a guidare l'iniziativa perché nello Stato venisse modificata la legge per consentire l'inseminazione "post mortem".

Il primo figlio concepito "post mortem"

La battaglia legale di Ângela Ferreira

È nato ieri, 16 agosto, in un ospedale di Oporto e pesa quasi quattro chili: è ilconcepito dopo Il primo nome è quello del papà scomparso, Hugo, e il secondo, Guilherme, lo aveva scelto per lui proprio il padre. Il genitore è, non senza però aver prima lasciato il suoe un'autorizzazione scritta a procedere alla fecondazione assistita . Il resto della battaglia legale, come detto, lo ha dovuto combattere la vedova, Ângela Ferreira, ora madre del piccolo Hugo Guilherme.La mamma ha annunciato la nascita del bambino in un messaggio che include anche un omaggio al marito. "Orae me la godrò il più possibile. Potrei, e forse dovrei, dire di più, ma ora voglio godermi questo amore infinito", ha spiegato. Secondo la CNN Portogallo, Hugo Guilherme Castro Ferreira è nato mercoledì al Centro Materno-Infantile do Norte di Porto.La legge portoghese sullarisaliva al 2006 e proibiva la fecondazione con materiale genetico di un donatore defunto. Il paradosso, però, era che il divieto si potesse applicaree non agli anonimi, che in quanto tali potrebbero essere già deceduti. È stato l'impegno di Ferreira, protagonista di documentari e servizi giornalistici, a portare prima a una raccolta di firme e poi a un dibattito parlamentare e sociale. Il Partito socialista, i comunisti e il Blocco di sinistra hanno deciso insieme di, inserendo il Portogallo tra i non molti Paesi che permettono questa pratica dopo la morte di uno dei coniugi.Il progetto di aggiungere anche questo caso nella Legge sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è nato da un'Iniziativa Legislativa Cittadina, promossa dalla donna, che desiderava rimanereper un cancro. All'epoca questa proposta suscitò un grande scalpore all'interno e all'esterno del Parlamento, che finì per approvare a marzo 2021 il decreto che consentiva l'uso di questa tecnica nei casi di. Il testo fu sottoposto a veto il 22 aprile e rinviato ai legislatori dal Presidente della Repubblica, con la motivazione che dovevano essere chiarite le questioni relative ai. Sei mesi dopo, il decreto è stato approvato, con gli emendamenti proposti da PS, BE, PCP, PAN e PEV, rispondendo ai dubbi sollevati.