Dodici mesi da sfogliare insieme a La Nazione e insieme a chi ha deciso di offrire un po’ del suo tempo agli altri e a quanti hanno bisogno di aiuto. È dedicato alla galassia del volontariato e ai mille volti dei suoi protagonisti il calendario 2023 che La Nazione offrirà ai lettori la vigilia di Natale in abbinamento gratuito al quotidiano in edicola. Un calendario per ciascuna delle edizioni locali del nostro giornale, a riprova di un profondo radicamento che da 163 anni vede La Nazione raccontare, ogni giorno, fatti e protagonisti delle città della Toscana, dell’Umbria e della provincia de La Spezia.

Il 24 dicembre dunque, acquistando il giornale, si riceverà in omaggio uno spicchio di speranza e una testimonianza del grande cuore che anima le mille associazioni e i gruppi attivi nelle nostre città. Uno sforzo che ha coinvolto i giornalisti e i fotografi de La Nazione, per fissare mese dopo mese le immagini di un impegno che ha fatto della generosità verso il prossimo uno stile di vita da ammirare e valorizzare.

Così le pagine del calendario, diverse per ciascuna città – con la copertina disegnata e firmata da Giancarlo Caligaris – sono animate dalle foto dei volontari del soccorso, sempre pronti a intervenire per trasportare in ospedale chi ha bisogno di aiuto e di cure, ma anche degli autisti che governano le ambulanze con mano sicura e guida esperta quando c’è da correre a sirene spiegate nel traffico e quando ogni minuto è prezioso per salvare una vita. Ci sono anche uomini e donne che preparano il cibo nelle mense pubbliche dove ogni giorno bussano sempre nuove persone in cerca di un pasto caldo e di un sorriso; c’è il cuoco che a sera regala un brodo caldo della sua cucina a chi non può permetterselo; ci sono i nonni-civici che aiutano i bambini ad attraversare la strada e a raggiungere le scuola in sicurezza; ci sono i volontari antincendio che vigilano sui boschi e portano aiuto quando scoppia un rogo. Poi volti pagina e puoi ammirare chi si dedica a favorire l’inclusione dei disabili, chi trasporta medicinali che devono arrivare rapidamente a chi li attende, chi opera nelle missioni, chi mette a disposizione il suo tempo portando conforto ai malati in ospedale, così come i barellieri del Pronto Soccorso o gli operatori della Protezione Civile o, ancora, chi aiuta gli anziani o le persone sole a fare la spesa. E tante altre testimonianze che danno un nome e cognome ai protagonisti che, attraverso il calendario, raccontano storie di fiducia, di speranza e di resilienza.

“Alcuni li chiamano protagonisti del terzo settore, altri angeli custodi, altri ancora eroi metropolitani. Sono tutte queste cose, e sono ancora di più” osserva nella presentazione del calendario la direttrice di Qn, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, Agnese Pini. E aggiunge: “Sono persone che hanno il coraggio e la forza di mettersi in gioco e di donare agli altri un po’ del loro tempo, un po’ della loro intelligenza, un po’ del loro amore. Persone che, operando insieme, rendono più semplice e più vera la vita di ciascuno di noi. Vogliamo conoscerli meglio. Lo facciamo tutti i giorni rendendoli protagonisti delle pagine dei giornali del gruppo Monrif, lo facciamo con i video e le foto e gli articoli che pubblichiamo sui nostri siti, e lo facciamo grazie alle testimonianze che diffondiamo grazie ai nostri social. Lo facciamo, anche, col calendario: guardatele bene, queste foto. Tenetele bene in vista a casa, esponetele nei vostri negozi e dove lavorate. Perché ciascuna ha la capacità di renderci migliori”.