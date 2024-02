Niani Finlayson uccisa dalla polizia: aveva chiamato per violenza domestica

La chiamata al 911: "Ho bisogno di aiuto"

Il dipartimento dello sceriffo di Los Angeles ha pubblicato il video di, la giovane di 27 anni che lo scorso 4 dicembre avevaper violenza domestica. Lo riferisce il Guardian. Il filmato mostra il poliziotto Ty Shelton sparare alla ragazza 4 volte in circa tre secondi dopo essere entrato in casa sua. Il tutto sotto gli occhi della figlia di Finlayson, Xaisha, di appena 9 anni. L'omicidio della 27enne è avvenuto a Lancaster, una città a nord della contea di Los Angeles, ha suscitatocon gli attivisti per i diritti civili che si sono chiesti come mai la polizia abbia usato la forza contro una donna che aveva cercato il loro aiuto ed eraLo stesso commissariato cittadino ha diffuso l'audio dellain cui si sente la voce della giovane mentre grida: "Non vuole uscire da casa mia... Non mi lascia in pace... Ho bisogno della polizia qui, subito". La si sente urlare e dire ripetutamente a un uomo di lasciarla stare.L'avvocato della famiglia ha dichiarato che l'uomo che la stava maltrattando era il suo. Le immagini immortalate nei filmati delle bodycam indossate dagli agenti hanno poi mostrato che, quando questi sono arrivati davanti all'appartamento, una donna stava chiaramente urlando all'interno.Finlayson, quindi, ha aperto la porta mentreera in piedi accanto a lei. Nei momenti concitati sembra dire agli agenti che, probabilmente "a pugni" o con "spinte", anche se la polizia ha distorto la voce della bambina e le sue parole non sono chiaramente distinguibili, scrive ancora il Guardian. Sembra che la 27enne avesse in mano un coltello da cucina e abbia detto: "Sto per accoltellarlo" perché ha fatto del male a sua figlia. Una poliziotta è entrata per prima in casa, mentre la ragazza e l'uomo che stava affrontando si sono spostati all'estremità opposta della stanza. L'agente Shelton è entrato un attimo dopo e. La giovane è morta sul colpo, mentre la bambina, che si trovava nella stanza, è corsa in cucina dopo che ha visto la madre crollare a terra . L'ex fidanzato della vittima ha urlato: "No, no, perché hai sparato?".La polizia di Los Angeles non ha diffuso le riprese delle fasi successive. L'unico filmato mostra Shelton entrare con un taser in una mano e una pistola nell'altra, ma non sembra che lui o gli altri due colleghi presenti sulla scena abbiano usato armi "meno letali" o altre tattiche per smorzare la tensione prima che finisse in tragedia.Il LASD ha fatto sapere che Niani Finlayson è stata portata in ospedale, dove è stata. Il suo ex, di cui la polizia non ha fatto il nome, ha opposto "resistenza" ed è stato arrestato per abuso su minore e aggressione a un agente, ma è stato poi rilasciato in attesa di ulteriori indagini. I parenti della 27enne sostengono che l'uomo aveva ferito lei e la figlia. La settimana scorsa, inoltre, hanno presentato unae la contea di Los Angeles. La bimba di 9 anni, Xaisha, ha detto ai giornalisti: "Era la mia migliore amica. Era sempre presente per me. È davvero incredibile che se ne sia andata e che non torni.". E ha poi aggiunto: "dicendo che mia madre li stava minacciando". Tracie Hall, madre della vittima, ha raccontato che la figlia stava studiando per diventare infermiera e assistente domiciliare. Ha chiesto che Ty Shelton venga licenziato: "Non gli dovrebbe essere permesso di girare liberamente e di continuare ad avere un lavoro".La morte della giovane madre è solo l'ultimo di una serie di incidenti in cui i poliziotto di Los Angeles nella regione di Lancaster hanno usato la. A giugno, un agente è stato filmato mentre gettava a terra una signora fuori da un negozio, e il mese successivo è stato diffuso un altro video che mostrava un collega prendere a pugni in faccia una donna mentre teneva in braccio il suo neonato. In un comunicato di venerdì, il dipartimento ha dichiarato che l'agente identificato,dal campo mentre prosegue l'indagine, come da procedura standard. La sparatoria sarà poi esaminata dai procuratori, dal medico legale e dall'ufficio dell'ispettore generale. "Esamineremo e valuteremo ogni aspetto della vicenda, compresa la risposta, le tattiche e il background del nostro dipendente", fa sapere il LASD. Mercoledì però alcuni attivisti e amici della vittima hanno organizzato la" davanti a una stazione della polizia, chiedendo giustizia per Finlayson. Waunette Cullors, direttrice di Cancel the Contract, un gruppo di difesa locale che sta assistendo la famiglia, si è chiesta perché l'agente abbia aperto il fuoco così rapidamente."Sapendo che stavano rispondendo a una chiamata di violenza domestica di una madre che temeva per la sua vita, non hanno mostratoe non hanno agito in modo sicuro", ha scritto la donna in un'e-mail, aggiungendo che Shelton dovrebbe essere licenziato e decertificato in modo da non poter essere riassunto come pubblico ufficiale. "Perché quando una persona di colore chiede aiuto alla polizia in preda alla disperazione viene trattata come una sospettata?".